大S驟逝 新加坡基層診所流感疫苗詢問度大增10倍

藝人大S因流感併發肺炎過世，使得流感疫苗接種熱度提高。在新加坡，有基層診所接到有關接種流感疫苗的預約和詢問比平常多了5至10倍。對於流感疫苗接種需求增加，身處社區前線的醫療人員相當有感。

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，使得接種流感疫苗的討論浮上檯面。最近幾天，位於新加坡一處鄰里社區內的鍾伊診所（Chung & Ee Medical Clinic）接到有關流感疫苗的接種預約與電話詢問，比平時多了5倍以上。

中央社記者實地走訪這間診所，醫師鍾榮康（Chung Wing Hong）告訴記者，流感季節11、12月已經開始，預計會持續到2、3月，這段期間感冒病患較多，且農曆新年剛過，民眾團聚易使病菌傳染；大S離世消息一出，確實很多民眾打電話、透過網路平台或實際到訪診所詢問接種事宜，「相較以往，（詢問度）大概增加了5到10倍」。

他指出，很多診所可能沒有太多當季疫苗存貨，目前他的診所流感疫苗庫存還算充足，但如果這樣強勁的需求持續出現而供應跟不上，疫苗可能會暫時缺貨。不過，下一季的疫苗大約3月中旬陸續到新加坡，屆時存貨就會上升。

新加坡衛生部數據顯示，1月26日至2月1日綜合診療所每天平均接洽上千名急性上呼吸道感染病患，相較前2週增加超過一成，其中流感病患占30%。今年初，新加坡民眾對接種流感疫苗的需求增加，上千人透過健康服務預約系統預約接種。

一名已施打疫苗的民眾阿里（Ali）今年40歲，他告訴中央社，原本覺得流感只是咳嗽感冒，但看到大S逝世新聞才知道流感可能引發重症，加上身邊有些親友得到流感，因此自己與長輩前來接種「安心多了」。

新加坡傳染病專科醫師梁浩楠在聯合早報報導中指出，去年底流感相關病例就居高不下，若有發燒、咳嗽和喉嚨痛的症狀，90%是感染流感病毒。儘管病例與往年的情況相同，但有更多人接種疫苗。在新加坡，參與健康SG計畫且符合國家成人免疫計畫（National Adult Immunisation Scheme）條件的公民，能用一年一次免費流感疫苗接種，例如年逾65歲的長者等。符合資格的新加坡公民到藥房接種疫苗時能享有相關津貼、所需支付的費用介於新幣9到35元。