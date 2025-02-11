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熱浪肆虐氣溫恐達40度 巴西南部學校延後開學

中央社／ 巴西利亞10日綜合外電報導

巴西教育官員表示，由於熱浪來襲，氣溫恐上看攝氏40度，法院今天下令南部地區數以千計學校延後一週開學。

法新社報導，熱浪肆虐南大河州（Rio Grande doSul），這個州2024年才遭遇歷史性洪水侵襲，導致180多人喪命。南大河州的氣溫通常比北部地區溫和。

在教師工會請求下，開學時間將延後1週。教師工會還說，「缺乏適當的通風設備與足夠水資源」供學生使用。

教育當局在聲明中說：「南大河州法院裁定，州立系統內的2320所學校今天停課。」這項決定影響大約70萬名學生。

教師工會讚揚這項決定是「對整個學校社群安全和福祉的基本勝利。」

然而，州政府對此提出上訴，希望學生能在2月17日前返校上課。

南大河州教育部表示：「地方政府正在建構一套更具彈性的教育模式，對學校基礎設施進行調整，以適應氣候變遷。」

巴西 氣溫 熱浪

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