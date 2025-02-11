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新潟43年來首例！冷藏食品「放室溫2個月」 日女食物中毒癱瘓

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女性吃下存放室溫2個月的冷藏食品，導致食物中毒。示意圖／ingimage
日本一名女性吃下存放室溫2個月的冷藏食品，導致食物中毒。示意圖／ingimage

食物買回家後要注意保存方式。日本一名女性購買冷藏食品後將之儲存於室溫下，2個月後食用引發嚴重食物中毒，目前全身癱瘓，需要依靠呼吸器維生。

根據《讀賣新聞》報導，日本新潟一名50多歲婦女去年11月在當地商店購買冷藏食品，然而回家後並沒有冰起來，而是存放於室溫下，並於今年1月20日食用。

婦女表示當下食物有類似藍紋乳酪的味道，隔（21）日凌晨出現眼睛刺痛、口乾等症狀，立即就醫後症狀加劇，緊急轉院至其他醫療機構。

經由血清和糞便檢測後，日本國立感染症研究所2月5日證實，女子是因肉毒桿菌食物中毒。

根據《BSN新潟放送》報導，目前女子雖然意識清醒，但全身癱瘓，需要依靠呼吸器。

新潟市政府表示，這是自1982年來第一起因肉毒桿菌引起的食物中毒事件，並指出即使是真空密閉包裝，若將該冷藏的食物保存於室溫下，肉毒桿菌就會大量繁殖，導致食物中毒，甚至可能死亡，呼籲民眾檢查食品的保存方式和期限，若食物有異味就不要吃。

日本 肉毒桿菌 食物中毒

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