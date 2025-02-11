快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

赴義旅遊注意！威尼斯擴大徵收入城費 4月至7月共54天要買票

中央社／ 羅馬10日綜合外電報導
義大利威尼斯當局表示，他們將在今年延長一項引發爭議的一日遊「入城費」政策。(路透)
義大利威尼斯當局表示，他們將在今年延長一項引發爭議的一日遊「入城費」政策。(路透)

義大利威尼斯當局今天表示，他們將在今年延長一項引發爭議的一日遊「入城費」政策，並指去年的試行計畫讓觀光人潮「略微」減少。

法新社報導，這座地處威尼斯潟湖的義大利城市規定今年將擴大徵收入城費，遊客必須提前付費買票才能進入，從4月到7月共計54天實施，天數多於去年試行的29天。

威尼斯去年4月推出試行計畫，非過夜遊客在特定日期必須支付5歐元（約新台幣175元）費用；官員表示，這是一項讓這座歷史名城更「宜居」的試驗。

未付費者將面臨50至300歐元不等的罰款，管制人員將在主要入口處進行抽查。

威尼斯是全球最受歡迎的旅遊勝地之一，然而許多居民表示，這座城市正被觀光人潮淹沒。

在高峰時期，約有10萬名遊客會在這座城市過夜，而數以萬計觀光客只會在此待上一天，其中有許多人搭乘遊輪前來一日遊。

這項計畫的主要目的是減少一日遊觀光客，因為他們讓這座以藝術品、橋梁和運河聞名的城市過度擁擠。自1987年以來，威尼斯一直名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

威尼斯將在今年4月、5月、6月和7月特定日期收取入城費，遊客在上午8時30分到下午4時之間入城必須買票。

已繳納旅遊稅的過夜遊客和居民則可豁免。

如果在抵達前4天預約，費用為5歐元，到訪前3天內預約則漲為10歐元。

當局在聲明中引用最近委託進行的調查發現，去年到訪的遊客平均都會「提前很多」預約，一日遊旅客流量則「略微減少」。

威尼斯 義大利 觀光客

延伸閱讀

義大利倡議 加速候選國加入歐盟進程

AI仿聲義大利防長索贖金救被綁記者 富商被騙數千萬

義大利外長再發聲 WHO排除台灣參與防疫是錯誤

孕婦剖腹產日期確定公婆卻反對 原因曝光網傻眼：來搞笑？

相關新聞

赴義旅遊注意！威尼斯擴大徵收入城費 4月至7月共54天要買票

義大利威尼斯當局今天表示，他們將在今年延長一項引發爭議的一日遊「入城費」政策，並指去年的試行計畫讓觀光人潮「略微」減少

恐怖冰箱藏屍！人妻教堂回家驚見3子女遺體 內幕令人心寒

非洲尼日利亞發生駭人聽聞的命案！

日本中古車好香！內外銷都賣翻 制霸左駕俄羅斯市場

去年日本新車銷售減、中古車增，打破兩者高度正相關的業界規律，中古車商競標價格還創歷來新高。近年日本常說年輕人不買車，不過可能只是不買新車。日媒分析，這兩年二手車市熱絡，因為20多歲年輕人熱愛中古車以及外銷需求高，日本的中古車外銷全球第一。 在日本，二手車與新車的銷售量通常呈現正相關，2024年很反常，新車銷量下滑7%，中古車重新掛牌的輛數為649.8萬輛，比2023年增1%。

英國男不滿妻要求分居 竟兩次開車衝撞輾人

英國一名男子不滿妻子跟他分居，竟然兩次開車衝撞碾壓對方，雖然妻子幸運保住一命，但這段經歷造成她嚴重的身心傷害，男子也因此被指控殺人未遂。

大AI時代的楓葉國：倡議原住民權益，同時強化競爭力

筆者目前旅居海外，地緣鄰近加拿大，而加國是國際原住民族研究領域常被借鏡為他山之石的參考對象，臺灣原住民族目前佔全國人口約2.5%，加拿大的原住民族也僅佔加國人口的5%，但正因人數少、聲量小，加拿大更認知到須以國家的力量，確保原住民族的聲音與觀點能被聽見並理解。臺灣在國際舞臺，除了珍珠奶茶發源地與友善人民之外，還致力形塑「科技之島」的形象，這一點是否能與「原住民族」有所對話與交織？筆者即欲藉此文分享，楓葉國如何在強化國家人工智慧（AI）的國際競爭力之時，維護並倡議加國原住民族的權益。

低成本、快通訊 超低軌道衛星受矚目

衛星運行高度愈低，通訊效率愈好，國際正爭相研究！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。