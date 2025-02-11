赴義旅遊注意！威尼斯擴大徵收入城費 4月至7月共54天要買票

義大利威尼斯當局今天表示，他們將在今年延長一項引發爭議的一日遊「入城費」政策，並指去年的試行計畫讓觀光人潮「略微」減少。

法新社報導，這座地處威尼斯潟湖的義大利城市規定今年將擴大徵收入城費，遊客必須提前付費買票才能進入，從4月到7月共計54天實施，天數多於去年試行的29天。

威尼斯去年4月推出試行計畫，非過夜遊客在特定日期必須支付5歐元（約新台幣175元）費用；官員表示，這是一項讓這座歷史名城更「宜居」的試驗。

未付費者將面臨50至300歐元不等的罰款，管制人員將在主要入口處進行抽查。

威尼斯是全球最受歡迎的旅遊勝地之一，然而許多居民表示，這座城市正被觀光人潮淹沒。

在高峰時期，約有10萬名遊客會在這座城市過夜，而數以萬計觀光客只會在此待上一天，其中有許多人搭乘遊輪前來一日遊。

這項計畫的主要目的是減少一日遊觀光客，因為他們讓這座以藝術品、橋梁和運河聞名的城市過度擁擠。自1987年以來，威尼斯一直名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

威尼斯將在今年4月、5月、6月和7月特定日期收取入城費，遊客在上午8時30分到下午4時之間入城必須買票。

已繳納旅遊稅的過夜遊客和居民則可豁免。

如果在抵達前4天預約，費用為5歐元，到訪前3天內預約則漲為10歐元。

當局在聲明中引用最近委託進行的調查發現，去年到訪的遊客平均都會「提前很多」預約，一日遊旅客流量則「略微減少」。