負責任的漲價！日「餃子的王將」買全版廣告誠懇公告 巧妙提升好感度

日本中華料理連鎖店「餃子的王將」2月5日於日本經濟新聞上刊登全版廣告，公布包括煎餃在內的26項餐點，將於本月14日起調漲價格，平均漲幅為14.4%。

廣告全文分為「報告」和「承諾」兩大部分。在「報告」中充分展現該企業為維持物美價廉的產品所做過的努力，和面對目前原物料價格高漲的困難。此次調漲的主因在於稻米的價格比去年上漲了1.5倍以上，再加上原物料費、物流費和燃料費等成本提高，因此該企業在去年底即開始討論調整價格的可能。

餃子の王将の新聞広告。

「ご報告」「お約束」と分けて表現することで、



「ご報告」で値上げに至る経緯や現状を説明し、企業姿勢を示しつつ、

「お約束」で今後も変わらぬ品質・サービスを提供するという宣言や顧客への約束。



という具合に、読み手の目を引きつつ誠実さが伝わる内容に。 pic.twitter.com/9vLq4ycXi3 — 加藤誠也 広告 (@adbrex_) 2025年2月5日

在西日本地區內用煎餃，將上漲22日圓（約新台幣5元），變成341日圓（約新台幣75元），漲幅為7%。價格調漲最多的是什錦炒麵、什錦湯麵和泡菜湯麵，每碗漲165日圓（含稅，約新台幣36元）。因人事費用成本的差異，東日本和西日本的訂價有所不同。不過，仍然有63%的品項維持原價，沒有進行調漲。

在「承諾」的部分，「餃子的王匠」以誠懇的語氣表示，今後仍將維持產品的品質，繼續提供顧客安心、安全、美味的餐點，並保持一貫的服務。此篇廣告既抓住消費者的目光，充分展現對顧客的重視與負責任的態度，在公布價格調漲的同時，也巧妙地強化了企業形象。