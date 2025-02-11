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恐怖冰箱藏屍！人妻教堂回家驚見3子女遺體 內幕令人心寒

香港01／ 布萊恩／報導
非洲國家尼日利亞發生恐怖雪櫃藏屍案。示意圖／ingimage
非洲國家尼日利亞發生恐怖雪櫃藏屍案。示意圖／ingimage

非洲尼日利亞發生駭人聽聞的命案！一名當地人妻外出參加教堂考試，將三名年幼的孩子留在家中，當她回家時，卻驚訝發現家門大開，孩子們也不見了。焦急尋找後，最終竟在冰箱內發現三名孩子的屍體。警方調查後揭露更多令人心碎的內情。

三名孩子慘遭殺害 藏屍冰箱

綜合外媒報導，尼日利亞人妻Chikazor Ejezie和丈夫育有三名子女，分別是9歲的長子、7歲的次女及3歲的小兒子，原本一家人過著幸福的生活，卻在一夜之間變成悲劇家庭。

事件發生在2月1日（星期六），Ejezie外出到教堂參加考試，將三名孩子留在家中。她於中午考試結束後回到家，卻發現家門大開，而孩子們也沒有像往常一樣來迎接她，當時她以為孩子們出去玩耍，因此並未在意。

鄰居透露更多內情

然而，直到當晚仍未見孩子們回家，Ejezie開始擔心他們的安危。她向鄰居詢問後，得知她的女兒曾在較早些時候外出購物後回家，還有兩名年輕男子曾出現在家中院子裡。Ejezie愈問愈不安，大家開始四處尋找孩子們，但始終沒有發現他們的蹤影。最終，大家竟在家中的冰箱內發現了三名孩子的屍體。

數星期前曾發生類似案件

警方正在調查此案，目前尚不清楚究竟是誰將三名孩子殺害並藏匿在冰箱內。據報導，Ejezie一家與房東母親同住，而事發當時房東母親不在家。Ejezie的丈夫表示，他們家與他人並無過節，因此不理解為何孩子們會遭遇這樣的慘劇。

報導指出，Ejezie一家所住的阿南布拉州（Anambra State），數週前也發生過三名兒童陳屍於汽車內的案件。目前尚不清楚兩起案件是否有關聯，是否涉及連環殺人犯。

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文章授權轉載自《香港01》

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