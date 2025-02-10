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巴西總統推動亞馬遜河口石油探勘案 環保團體批評

中央社／ 巴西聖保羅9日綜合外電報導

巴西正籌備於今年11月舉辦聯合國氣候變遷大會之際，總統魯拉本週加大力度施壓，推動位於亞馬遜河（AmazonRiver）河口的大型石油專案，此舉引發環保人士批評。

法新社報導，現年79歲的魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）希望讓巴西成為對抗全球暖化的領導者，但也同時強硬捍衛石油探勘，因為石油是拉丁美洲最大經濟體巴西經濟成長的關鍵。

魯拉5日表示，「我們需要石油」，因為它不會這麼快被淘汰。他認為應該利用被稱為「黑金」的石油所帶來收益「資助能源轉型，因為這將是一筆龐大開支」。

在魯拉發表上述言論時，獨立公共機構巴西環境與再生自然資源所（IBAMA）正在考慮是否要核發許可，允許國營的巴西石油公司（Petrobras）在名為赤道邊緣（Equatorial Margin）的離岸區域探勘石油。

這片海域位於巴西北部，總面積超過35萬平方公里，距亞馬遜河口500公里左右。

巴西石油公司預估，該盆地蘊藏100億桶石油。根據巴西政府資料，巴西2023年已探明的石油儲量為159億桶。

然而，這項計畫受到強烈批評，因為石油等化石燃料是溫室氣體的主要排放來源，而溫室氣體是導致全球暖化的主因。

這項專案也引發政府內部的緊張。負責監督IBAMA的環境部長席瓦（Marina Silva）6日表示，她不打算對IBAMA的批准流程「施加任何影響」。

與此同時，堅定捍衛這項專案的礦業與能源部長席維拉（Alexandre Silveira）敦促IBAMA做出合理決定、盡快批准這項探勘計畫。

魯拉第3個總統任期的前2年在環保方面取得了多項成就，包括大幅減少毀林以及上修溫室氣體減排目標。

但專家指出，距離聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）首次在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行僅剩幾個月，魯拉的環保雄心將因為這項日漸逼近的石油計畫蒙上陰影。

來自巴西非政府組織氣候觀測站（ClimateObservatory）的艾拉烏喬（Suely Araujo）表示：「你不可能又當氣候領袖，又以增產化石燃料為目標。」

曾執掌IBAMA的艾拉烏喬表示，以石油收入資助能源轉型的論點，「就像是在說，我們要發動戰爭來換取和平」。

氣候非政府組織350.org拉丁美洲主任祖格曼（IlanZugman）表示：「開放亞馬遜地區進行石油探勘，與（政府）聲稱要保護亞馬遜、協助調節氣候的論述背道而馳。」

根據官方資料，巴西近半的能源消耗來自再生能源，是全球平均值的3倍以上，但巴西同時是拉丁美洲最大石油生產國，也是全球第8大石油生產國，去年每天平均生產340萬桶石油。

巴西 魯拉

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