英國男不滿妻要求分居 竟兩次開車衝撞輾人

英國一名男子不滿妻子跟他分居，竟然兩次開車衝撞碾壓對方，雖然妻子幸運保住一命，但這段經歷造成她嚴重的身心傷害，男子也因此被指控殺人未遂。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，62歲的巴奇（William Budge）和63歲的妻子珊卓（Sandra Budge）結婚33年。她在2024年3月搬離家中，自己住在愛丁堡一處公寓裡。

想不到珊卓才搬走一個多月，4月14日就在新家附近被自己的丈夫襲擊。巴奇開車撞倒妻子後還不肯罷手，他又掉頭再從妻子身上輾過，導致珊卓重傷住院數月。

檢方調查發現，雖然巴奇之前沒有任何犯罪紀錄，但開車撞妻子且輾壓對方的行為實在太過兇殘，讓妻子飽受身心之苦，因此指控他謀殺未遂和家暴等罪名。巴奇的辯護律師斯圖爾特（Mark Stewart）表示，巴奇對於所發生的事深感後悔和抱歉，他已經認罪且深切悔錯。

本來巴奇因為謀殺未遂應面臨11年有期徒刑，但由於檢方考量他已知錯悔改，最後判處他7年4個月有期徒刑，並在接下來15年都禁止跟珊卓聯繫。聽證會結束後，珊卓也透過律師發布聲明表達對判決結果的不滿。

她在聲明中表示，這次判決結果使人對司法系統失去信心，讓那些曾遭受家暴或仍深陷家暴中的人感到失望。

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