快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

英國男不滿妻要求分居 竟兩次開車衝撞輾人

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不滿和妻子分居，竟開車衝撞對方。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子不滿和妻子分居，竟開車衝撞對方。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名男子不滿妻子跟他分居，竟然兩次開車衝撞碾壓對方，雖然妻子幸運保住一命，但這段經歷造成她嚴重的身心傷害，男子也因此被指控殺人未遂。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，62歲的巴奇（William Budge）和63歲的妻子珊卓（Sandra Budge）結婚33年。她在2024年3月搬離家中，自己住在愛丁堡一處公寓裡。

想不到珊卓才搬走一個多月，4月14日就在新家附近被自己的丈夫襲擊。巴奇開車撞倒妻子後還不肯罷手，他又掉頭再從妻子身上輾過，導致珊卓重傷住院數月。

檢方調查發現，雖然巴奇之前沒有任何犯罪紀錄，但開車撞妻子且輾壓對方的行為實在太過兇殘，讓妻子飽受身心之苦，因此指控他謀殺未遂和家暴等罪名。巴奇的辯護律師斯圖爾特（Mark Stewart）表示，巴奇對於所發生的事深感後悔和抱歉，他已經認罪且深切悔錯。

本來巴奇因為謀殺未遂應面臨11年有期徒刑，但由於檢方考量他已知錯悔改，最後判處他7年4個月有期徒刑，並在接下來15年都禁止跟珊卓聯繫。聽證會結束後，珊卓也透過律師發布聲明表達對判決結果的不滿。

她在聲明中表示，這次判決結果使人對司法系統失去信心，讓那些曾遭受家暴或仍深陷家暴中的人感到失望。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 英國

延伸閱讀

不接受女兒離世！英國媽推腐爛女屍上街 鄰居嚇壞：狂做惡夢

只是穿內褲睡覺 女子竟感染變囊腫還多次住院

女子午休睡醒突然認不得丈夫小孩 奇怪經歷被拍成紀錄片

影／為愛流浪巴基斯坦 美33歲女追19歲網戀男友反遭拋棄滯留

相關新聞

大AI時代的楓葉國：倡議原住民權益，同時強化競爭力

筆者目前旅居海外，地緣鄰近加拿大，而加國是國際原住民族研究領域常被借鏡為他山之石的參考對象，臺灣原住民族目前佔全國人口約2.5%，加拿大的原住民族也僅佔加國人口的5%，但正因人數少、聲量小，加拿大更認知到須以國家的力量，確保原住民族的聲音與觀點能被聽見並理解。臺灣在國際舞臺，除了珍珠奶茶發源地與友善人民之外，還致力形塑「科技之島」的形象，這一點是否能與「原住民族」有所對話與交織？筆者即欲藉此文分享，楓葉國如何在強化國家人工智慧（AI）的國際競爭力之時，維護並倡議加國原住民族的權益。

英國男不滿妻要求分居 竟兩次開車衝撞輾人

英國一名男子不滿妻子跟他分居，竟然兩次開車衝撞碾壓對方，雖然妻子幸運保住一命，但這段經歷造成她嚴重的身心傷害，男子也因此被指控殺人未遂。

低成本、快通訊 超低軌道衛星受矚目

衛星運行高度愈低，通訊效率愈好，國際正爭相研究！

日本大雪釀死傷 福島山區雪崩百人一度受困

日本多地遭遇本季入冬最強寒流下大雪，福島縣山區今晨發生雪崩，一度造成約160人受困。受到本月4日起一連串大雪影響，截至今...

日本迎數年來最強寒流積雪逾3公尺 土津神社巫女也徒手挖雪牆

受數年來最強冷鋒影響，除受影響最大的東北部及日本海沿岸，日本大部份地區被白雪覆蓋，多地的積雪厚度超越往年水平，…

「讓人看見香港光復的希望，是我們的工作」：歐洲香港人聯盟群像

歐洲香港人聯盟（The European Hong Kong Diaspora Alliance, EHKDA）經過兩年的籌備期，終於在2024年9月30日宣布成立，選擇在中共第75個國慶節前一天，繼續向著推動香港民主的工作邁進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。