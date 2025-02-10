台灣客助攻 熊本住宿人數及觀光消費額雙創新高
日媒報導，受到台灣旅客數成長帶動，2023年在日本熊本縣內住宿的旅客數及觀光消費總金額，雙創當地統計史新高紀錄。
日本熊本放送（RKK）報導，根據熊本縣政府公布的觀光統計數字，2023年全年共有約839萬人在熊本縣內住宿，較2022年的約630萬人增加33.3%。
2023年觀光消費總金額達約3732億日圓（約新台幣770億元），相比2022年的3172億日圓也成長約17.7%。
熊本縣政府表示，隨著中華航空與星宇航空等開航往來熊本機場定期航班，及半導體相關企業赴熊本設廠，造成來自台灣等地的外國住宿客大增，而住宿旅客數增加也帶動觀光消費金額成長。
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