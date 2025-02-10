台灣客助攻 熊本住宿人數及觀光消費額雙創新高

筆者目前旅居海外，地緣鄰近加拿大，而加國是國際原住民族研究領域常被借鏡為他山之石的參考對象，臺灣原住民族目前佔全國人口約2.5%，加拿大的原住民族也僅佔加國人口的5%，但正因人數少、聲量小，加拿大更認知到須以國家的力量，確保原住民族的聲音與觀點能被聽見並理解。臺灣在國際舞臺，除了珍珠奶茶發源地與友善人民之外，還致力形塑「科技之島」的形象，這一點是否能與「原住民族」有所對話與交織？筆者即欲藉此文分享，楓葉國如何在強化國家人工智慧（AI）的國際競爭力之時，維護並倡議加國原住民族的權益。

2025-02-10 16:09