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英國2025年1月逮捕逾600名無證移民 年增率高達73%

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國官員今天說，移民執法單位今年1月逮捕超過600人，比去年同期大增73%。這是工黨執政下的新政府掃蕩無證移民和人口走私集團大執法的一部分。

法新社報導，根據政府聲明，今年1月在美甲沙龍、餐廳、洗車場和便利商店等營業場所共逮捕609名無證移民，去年1月則逮捕352人。

工黨籍英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年一上任就立即廢除保守黨籍前首相蘇納克（Rishi Sunak）將新抵達英國的無證移民遣送至盧安達的計畫，轉而承諾「打擊幫派」以降低無證移民人數。

英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）說，「太多人得以非法入境和工作，卻沒人採取執法行動」，雇主得以長期「剝削無證移民」。

她說：「我們將執法行動提升到空前程度，並制訂嚴格的新法，以打擊破壞我們邊境安全且長期逍遙法外的犯罪幫派。」

無證移民搭乘不安全的小船從法國北部經英吉利海峽航行到英格蘭南部，這在去年7月大選成為重要議題。工黨在這次選舉中大勝，取代保守黨上台執政。

一般移民人數目前也達到歷來的高點，估計在截至2024年6月的一年間達72萬8000人，這也是選舉期間重要且具爭議性的議題。

施凱爾必須減少合法和無證移民人數，以防反移民的右翼改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（NigelFarage）獲得愈來愈多支持。改革黨在去年7月4日大選中約贏得400萬票，寫下極右政黨歷來最佳成績。

英國內政部初步數據顯示，英吉利海峽去年偷渡人數約3萬6816人，比2023年抵達的2萬9437人增加25%。

為減少無證移民，施凱爾也成立新的邊境安全司令部，並強化與歐洲刑警組織（Europol）等歐洲夥伴合作。

工黨 移民 英國

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