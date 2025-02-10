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捷克查理大學領軍打造歐洲AI模型 挑戰OpenAI

中央社／ 布拉格10日專電

歐洲正積極進軍人工智慧領域，由捷克查理大學領導的OpenEuroLLM計畫，目標打造一款專為歐洲需求設計的AI語言模型，以挑戰當前由OpenAI和DeepSeek主導的市場。

據捷克媒體Expats.cz報導，這項計畫獲得歐盟執委會（European Commission）資助，總投資額達3400萬歐元（約新台幣11億5161萬元），集結來自法國、荷蘭、德國、瑞典、芬蘭、挪威等國的研究機構、大學及企業，並獲得西班牙、義大利、芬蘭和荷蘭的歐洲高效能運算電腦中心（EuroHPC center）的技術支持。

OpenEuroLLM計畫負責人布迪克（Luka Budík）表示：「歐洲正在開發自己的大型語言模型，這令人興奮。」儘管計畫的預算相對較少，但布迪克強調，開發AI技術的成本已大幅下降。「過去開發AI模型需要投入數十億美元，如今這已不再是必須條件，即使是較小的預算，也能取得令人矚目的成果」。

雖然OpenAI和Google等全球科技巨頭在AI領域處於領先地位，但布迪克指出，OpenEuroLLM的目標並非與它們直接競爭，而是偏向打造「針對歐洲需求的AI解決方案」，特別是在語言多樣性方面。

目前，許多主流AI語言模型在歐洲語言上的表現較弱，尤其是捷克語、芬蘭語、荷蘭語等。布迪克指出：「目前AI模型的訓練數據中，歐洲語言的佔比僅約3%。這導致它們雖能處理基礎的捷克語或法語對話，但當涉及成語、文化參照或語言細節時，模型的能力便大幅下降。」

OpenEuroLLM的開發將以歐洲語言數據為核心，以填補市場空缺，提升AI在歐洲語境下的表現。

除了語言優化，OpenEuroLLM亦採用開源技術，確保AI研究成果能真正服務於歐洲科技生態系統。這不僅提高透明度，也讓歐洲企業能根據自身需求，調整AI技術，而不必完全依賴全球科技巨頭。

隨著OpenEuroLLM計畫展開，其開發方向也受歐盟最新AI法規（AI Act）約束。這項法案已於2025年2月2日正式生效，法規包含禁止將AI應用在生物特徵分類、潛意識操控、情感識別、社會評分、人臉資料庫、即時生物識別監控、預測犯罪行為與剝削弱勢群體等面向。

查理大學強調，OpenEuroLLM 計畫將嚴格遵守歐盟標準，確保技術的透明性、安全性與問責機制。

查理大學計畫負責人哈伊奇（Jan Hajič）表示，「透明且開放的AI模型，不僅能讓歐洲企業在全球市場中具競爭力，也能幫公共機構提供更高效的公共服務」。

捷克政府也開始評估新AI法規對國內科技應用的影響，包括哈維爾機場（Václav Havel Airport）的遠程生物識別系統。捷克內政部發言人克拉托什卡（OndřejKrátoška）表示，「新法規將對執法機構提出更高要求，但只要適當實施，不一定會削弱安全機關的執法能力」。

捷克 荷蘭 語言

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