東京山手線設備異常停擺2.5小時 影響5.6萬人

近年日本殺人、強盜等重案漸減，同為重大刑案的略取誘拐（綁架與誘拐）卻顯著增加，幾乎是10年前的三倍。值得注意的是，過去被略誘以小學生居多，如今，國高中生被害多，加害者也不以贖金為目的...

2025-02-10 08:00