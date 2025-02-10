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東京山手線設備異常停擺2.5小時 影響5.6萬人

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本東京交通大動脈JR山手線列車，今天上午7時25分左右在濱松町站到新橋站間發生設備異常，造成內回線（逆時針）列車停擺約2小時30分，影響旅客數約5萬6000人。

日本讀賣新聞報導，JR東日本公司表示，山手線列車駕駛室內的設備亮起警告與前方列車接近的紅燈，研判可能跟軌道出現裂痕造成電流無法正常流通有關。

在相關人員確認安全無虞後，上午10時左右恢復列車正常行駛。

由於這起突發狀況正好發生在通勤尖峰時段，可以看到不少乘客在離開驗票閘門後快步離去的樣子。

時事通信社報導，設備異常共影響約5萬6000名乘客。JR東日本表示，燈號持續亮紅燈可能跟軌道受損有關，他們讓山手線列車暫時借用京濱東北線的軌道後，於上午10時復駛。

日本 紅燈

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