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低成本、快通訊 超低軌道衛星受矚目

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
各國投入「超低地球軌道」衛星技術研發，盼提升通訊效率並降低成本。（PxHere）
各國投入「超低地球軌道」衛星技術研發，盼提升通訊效率並降低成本。（PxHere）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

衛星運行高度愈低，通訊效率愈好，國際正爭相研究！外媒9日報導，各國正加速發展「超低地球軌道」（VLEO）衛星技術，相較於傳統低軌道衛星，VLEO衛星可降低發射成本、提升通訊效率，但大氣阻力與壽命問題仍待克服。歐洲、美國及印度等國家已紛紛投入相關研發，盼在這場新競賽中搶占先機。

特殊設計克服阻力

根據《英國廣播公司》報導，VLEO指的是距離地球高度約150至300公里的軌道，比一般低軌道（LEO）衛星更低。這類衛星可提供更快的數據傳輸速度，並因地球引力較強而減少太空碎片風險。然而，由於VLEO環境中的大氣阻力較強，衛星需要特殊設計來維持運行，例如使用離子推進系統來抵消阻力影響。

美國、歐洲與中國均在積極研發相關技術。例如，美國航太公司Boomerang Dynamics正研發一款可在VLEO長時間運行的衛星，並計畫與NASA合作進行測試。此外，瑞士的ClearSpace公司也提出新型大氣補償技術，以延長VLEO衛星壽命。

強化地面觀測與防災

歐洲太空總署》提到，歐洲太空總署（ESA）正在加強對VLEO技術的投入，特別是在衛星耐久性與推進技術方面。ESA的「超低軌道探測任務」計畫，將透過新型氣動力推進系統來延長衛星壽命，並測試新材料以減少大氣影響，ESA希望衛星能在2027或2028發射此計畫的VLEO。

IEEE Spectrum》報導，印度近年來在衛星技術發展上取得顯著進展，其國家航天機構ISRO也開始研究VLEO衛星技術。印度的新創公司Dhruva Space計畫發射實驗性VLEO衛星，測試其耐久度與通訊能力。印度政府與民間企業正積極合作，希望利用VLEO衛星提升農業監測、災害預警與寬頻覆蓋範圍，並降低偏遠地區的通訊成本。

專家分析，VLEO技術的突破將改變全球衛星通訊市場，人類能拍出更高解析度的衛星影像，未來幾年內，各國將加速競逐這項新興技術。2032年VLEO的全球市場有望突破150億美元。

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印度 太空 衛星通訊

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