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日本迎數年來最強寒流積雪逾3公尺 土津神社巫女也徒手挖雪牆

香港01／ 撰文：藺思含
日本各地下起暴雪。圖擷自推特
日本各地下起暴雪。圖擷自推特

受數年來最強冷鋒影響，除受影響最大的東北部及日本海沿岸，日本大部份地區被白雪覆蓋，多地的積雪厚度超越往年水平，往年極少下雪的地區都出現積雪。

據日本氣象廳，強冷空氣和冬季氣壓模式導致降雪持續，主要在日本海沿岸和山區，截至當地時間2月9日下午6點，群馬縣水上町藤原地區24小時降雪量已經達到45釐米，為全國最高，島縣檜枝岐村、北海道豐富町也雙雙超過30cm。同一時間，新瀉縣魚沼市、山形縣西川町的積雪深度均超過3公尺。

位於福島縣豬苗代町的土津神社亦被大雪包圍，從神社官方X帳戶發布的影片中可見，神社內形成了高高的雪牆，部份位置的積雪高度更達到人體身高的兩倍，就連神社的巫女都要先徒手挖掘數公尺的積雪，才能清出一條出入的路。

日本氣象廳指，本季最冷的天氣開始逐漸減弱，冬季高壓逐漸緩和，大雪高峰已經過去，但寒冷天氣仍將持續，預計日本北部和東部日本海一側的山脈地區將間歇性降雪，直至11日。

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文章授權轉載自《香港01》

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