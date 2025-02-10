愛爾蘭疑似隨機攻擊多人送醫 警方拘留1人

中央社／ 都柏林9日綜合外電報導

愛爾蘭媒體報導，「多達4人」遭到刺傷。警方隨後表示，首都都柏林發生一起「嚴重事件」，有一名男性遭到拘留。

法新社指出，根據報導，都柏林石東尼巴特區（Stoneybatter）發生看起來似乎是隨機傷人事件後，現場部署嚴密警力和緊急服務人員。

警方在聲明中指出：「一名男性被捕後目前遭到拘留，現階段對民眾沒有構成持續性風險…有進一步消息將會予以公布。」

「愛爾蘭時報」（Irish Times）報導，該名嫌犯「以日用器具刺傷被害人」，至少有一名被害人在家門口遭到攻擊。

警方表示，截至目前不認為本案與恐怖主義事件有關。據信所有傷者都沒有生命危險。

愛爾蘭 都柏林

延伸閱讀

不只1位！台灣通緝女逃犯藏身美國5年 遭美移民當局拘留驅逐

白宮發言人秀證據 痛批USAID將納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

川普下令擴建關達那摩灣拘留中心！揚言關押3萬非法移民

簽署任內第一項立法 川普重申把非法移民送回家

相關新聞

日本櫻花最新預測！福岡、東京可能在這時搶先開花

日本兩家民間氣象公司6日分別公布今年最新版的染井吉野櫻開花預測，最早開花地區可能是3月20日的福岡或3月24日的東京

營救性剝削受害者！秘魯警方從委內瑞拉犯罪集團救出123名女性

秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性

挑戰金氏世界紀錄！札幌雪祭會場售逾萬個咖哩麵包 成功刷新

日本北海道農業協同組合中央會（JA集團北海道）和札幌生活協同組合等單位，昨天在札幌雪祭會場成功賣出1萬1208個咖哩麵包...

對弈西洋棋 DeepSeek靠「權謀」贏ChatGPT

昔有AI電腦圍棋軟體AlphaGo挑戰世界冠軍韓國職業棋士李世乭，隨著AI技術迅速發展，如今AI模型ChatGPT下象棋...

今冬最強寒流發威！日本暴雪1死26傷 南韓體感溫度-18.2℃

日本「今年冬天最強寒流」影響各地鐵路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加...

日本埼玉天坑救援遇3大障礙 當局放棄坑內搜救

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，相關單位近2週來面臨3大障礙，導致搜救失聯駕駛並不順利，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。