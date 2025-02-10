愛爾蘭疑似隨機攻擊多人送醫 警方拘留1人
愛爾蘭媒體報導，「多達4人」遭到刺傷。警方隨後表示，首都都柏林發生一起「嚴重事件」，有一名男性遭到拘留。
法新社指出，根據報導，都柏林石東尼巴特區（Stoneybatter）發生看起來似乎是隨機傷人事件後，現場部署嚴密警力和緊急服務人員。
警方在聲明中指出：「一名男性被捕後目前遭到拘留，現階段對民眾沒有構成持續性風險…有進一步消息將會予以公布。」
「愛爾蘭時報」（Irish Times）報導，該名嫌犯「以日用器具刺傷被害人」，至少有一名被害人在家門口遭到攻擊。
警方表示，截至目前不認為本案與恐怖主義事件有關。據信所有傷者都沒有生命危險。
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