營救性剝削受害者！秘魯警方從委內瑞拉犯罪集團救出123名女性

中央社／ 利馬8日綜合外電報導
秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。示意圖。圖／AI生成
秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。示意圖。圖／AI生成

秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性。

法新社報導，上百名員警昨天晚間在秘魯首都利馬執行突襲行動，逮捕23名疑似為幫派份子的人士。

秘魯警方指出，123位獲救者包含3名未成年人。

被捕的23人隸屬於委內瑞拉最大黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）旗下一個分支，這個幫派從2021年以來一直在秘魯活動。

秘魯警方曾在2024年1月救出40名年輕女性，她們在社群網路上被同一個犯罪組織性剝削。

阿拉瓜火車2014年在委內瑞拉阿拉瓜州（Aragua）成立，且勢力範圍已擴展到哥倫比亞、秘魯、智利等南美洲國家。

美國總統川普（Donald Trump）去年在選戰期間，矢言大規模驅逐非法移民，並指控無證移民涉入暴力犯罪。

川普今年1月20日重返白宮當天就立即簽署行政命令，點名阿拉瓜火車等犯罪集團，稱他們「在美國及全球的暴力和恐怖活動」對於「西半球國際秩序穩定」構成威脅。

華府本月5日指出，阿拉瓜火車的10名成員已被移送至古巴境內由美方管理的關達那摩灣（Guantanamo Bay）拘留所。

委內瑞拉 幫派 性剝削 火車 秘魯 移民

延伸閱讀

委內瑞拉逮捕義大利志工 兩國關係緊張交涉困難

秘魯總統跑去整型「神隱2周」遭控擅離職守 檢方訊問4小時

錢凱港正式運營 美國墨西哥太平洋航運地位受挑戰

4米高巨浪襲擊南美3國 近百港口關閉已知3死

相關新聞

日本櫻花最新預測！福岡、東京可能在這時搶先開花

日本兩家民間氣象公司6日分別公布今年最新版的染井吉野櫻開花預測，最早開花地區可能是3月20日的福岡或3月24日的東京

營救性剝削受害者！秘魯警方從委內瑞拉犯罪集團救出123名女性

秘魯警方今天表示，他們已經從一個勢力龐大的委內瑞拉犯罪集團手中，解救123位遭到性剝削的女性

挑戰金氏世界紀錄！札幌雪祭會場售逾萬個咖哩麵包 成功刷新

日本北海道農業協同組合中央會（JA集團北海道）和札幌生活協同組合等單位，昨天在札幌雪祭會場成功賣出1萬1208個咖哩麵包...

對弈西洋棋 DeepSeek靠「權謀」贏ChatGPT

昔有AI電腦圍棋軟體AlphaGo挑戰世界冠軍韓國職業棋士李世乭，隨著AI技術迅速發展，如今AI模型ChatGPT下象棋...

今冬最強寒流發威！日本暴雪1死26傷 南韓體感溫度-18.2℃

日本「今年冬天最強寒流」影響各地鐵路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加...

日本埼玉天坑救援遇3大障礙 當局放棄坑內搜救

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，相關單位近2週來面臨3大障礙，導致搜救失聯駕駛並不順利，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。