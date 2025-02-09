日本櫻花最新預測！福岡、東京可能在這時搶先開花

日本兩家民間氣象公司6日分別公布今年最新版的染井吉野櫻開花預測，最早開花地區可能是3月20日的福岡或3月24日的東京。

日本氣象株式會社2月6日公布今年第3次櫻花開花預測，東京可能搶先日本各地在3月24日開花，接著再由九州地方、四國地方及東海地方接力開花。

日本氣象株式會社預測，日本多數地區櫻花開花時間可能跟往年差不多或來得晚，例如東京、大阪與名古屋等地可能跟往年差不多；至於京都、福岡等地，預料將較往年來得晚開花。

根據預測，東京可能在3月24日開花、4月1日盛開；大阪跟京都可能在3月29日開花、4月5日及6日盛開；福岡可能在3月25日開花、4月3日盛開。

日本民間氣象公司Weather Map也在2月6日公布最新櫻花開花預測，福岡可能在3月20日搶先日本各地開花；緊接著是東京在3月21日開花。

根據預測，福岡可能在3月20日開花、3月28日盛開；東京可能在3月21日開花、3月29日盛開；大阪可能在3月26日開花、4月2日盛開；仙台可能在4月5日開花、4月10日盛開；札幌可能在4月25日開花、4月29日盛開。

至於日本氣象新聞公司（Weathernews）稍早在1月29日公布今年第2次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將搶先各地在3月21日開花；緊接著在3月22日開花的地區，分別是福岡、高知、廣島及橫濱。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

由於各民間氣象公司預測或有出入，櫻花開花等相關資訊僅供參考。