加勒比海7.6淺層地震 海嘯警報解除

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

開曼群島（Cayman Islands）外海約209公里的加勒比海今天發生規模7.6地震，最新消息指出，海嘯警報已經解除。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震震源深度10公里，屬淺層地震。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）說：「根據現有數據…這次地震的海嘯威脅已經解除，沒有進一步威脅。」

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）稍早表示，古巴部分沿海地區可能出現波高近3公尺的大浪，宏都拉斯和開曼群島則可能看到近1公尺的大浪。

開曼群島政府在網站上發布警告訊息，要沿海地區居民移往內陸。

最初的海嘯威脅警報涵蓋10多個國家。

地震發生約3小時後，美國當局警告說，仍可能發生波高30公分的「小幅海平面波動」，但重大威脅已經過去。

太平洋海嘯警報中心指出，地震發生後，墨西哥東岸女人島（Isla Mujeres）偵測到波高4公分的波浪。

地震 海嘯 警報系統

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