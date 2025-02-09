新加坡研究團隊發現蝙蝠軟蜱 籲注意傳播病毒風險

新加坡與海外研究員共組的跨國團隊在新加坡10種蝙蝠身上發現2種軟蜱。專家指出，蝙蝠身上的軟蜱等寄生蟲往往僅以蝙蝠為宿主，尚無證據顯示這些軟蜱會叮咬人類，但若遭叮咬可能引發疼痛、發熱病症，不可忽視傳播病毒風險。

蜱是一種寄生性生物，可能寄生於哺乳類、鳥類、爬蟲類等動物。這次在蝙蝠身上發現的類型，尚無證據顯示會叮咬人類，然而，近年蜱蟲構成的疾病傳播風險受到關注。新加坡聯合早報報導，2011年至2020年間，由杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUSMedical School）領導的研究團隊，在新加坡11個地點鋪設霧網等陷阱暫時困住蝙蝠，以便對蝙蝠身上的寄生蟲進行採樣與分析。

蝙蝠是夜行性動物，研究員只能在入夜時進行工作，一般在傍晚6時開始設網，到了午夜才完成樣本收集。研究員全程需要全副武裝，佩戴防護設備以免感染潛在病原體。

報導指出，樣本帶回實驗室後的分析工作相當耗時，透過顯微鏡才能確定蜱蟲的種類。而新加坡已知有大約25種蝙蝠，跨國研究團隊捕捉到的蝙蝠，包括長舌果蝠（Eonycteris spelaea）、短耳犬蝠（Cynopterus brachyotis），以及短吻果蝠（Penthetorlucasi）。根據研究團隊日前發表的報告，在10種蝙蝠身上發現2種軟蜱，為Ornithodoros batuensis 和 Argaspusillus，前者是首次在新加坡發現。

杜克—新加坡國立大學醫學院專家劉虹妏受訪表示，軟蜱有傳播病毒的風險，也曾有寄生在人類身上的案例，全球的蜱蟲監測工作近年持續加快，新加坡對軟蜱的研究不足，應投入更多資源以瞭解蜱蟲的生物多樣性與分布情況，以及其在複製和傳播病原體所扮演的角色，瞭解這類寄生蟲對公衛構成什麼樣的威脅非常重要。

不過，報導指出，蝙蝠身上的軟蜱等寄生蟲往往僅以蝙蝠為宿主，並只出現在蝙蝠棲息地周圍，目前沒有證據顯示這些軟蜱會叮咬人類。劉虹妏表示，只要人類不打擾蝙蝠的棲息地，應該就不用擔憂會有任何健康風險。