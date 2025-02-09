日本大雪影響新幹線 青森縣酸湯積雪387公分

社群媒體流傳的健身法經常充斥錯誤或不切實際的承諾。美國麻省總醫院生活醫學計畫主任科曼德（Amy Comander）就表示，沒有任何單一運動能讓你擁有六塊腹肌。醫學與健身專家盤點他們最不樂見的6種健身趨勢，其中竟然包括流行的Zone 2訓練與75 Hard挑戰。來看看他們解釋不推薦的理由，以及分享了哪些替代之道。

2025-02-09 09:00