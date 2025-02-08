快訊

高雄分屍案已3人遇害 凶嫌「死亡筆記」驚見第4人名字

高雄15區這日起停水55小時！影響48.7萬戶 水公司緊急因應

全台冷颼颼…彰化36小時83人急病送醫 4人到院心肺功能停止

聽新聞
0:00 / 0:00

火車站「擴音講電話」遭罰近7000元 法國男不服要找律師申訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國一名男子2日在南特車站用手機講電話時開了擴音，遭到鐵路公司人員開罰200歐元，已決定聘請律師表示異議。示意圖。路透 / alamy
法國一名男子2日在南特車站用手機講電話時開了擴音，遭到鐵路公司人員開罰200歐元，已決定聘請律師表示異議。示意圖。路透 / alamy

法國一名男子日前在火車站用手機講電話時開了擴音，因此被罰款200歐元（折合新台幣約6786元），決定聘請律師表示異議。不過，法國國家鐵路公司（SNCF）對其中一些細節提出了不同的說法。

CNN報導，當事人「大衛」告訴BFMTV，這起事件發生在2日，當時，他正在法國西部的南特車站等車，打手機和妹妹講話時開了擴音，但SNCF的一名保安人員出面告訴他，如果不關掉擴音，就會被罰款150歐元（折合新台幣約5090元）。

大衛說，他一開始以為對方在開玩笑，又指「我認為這個人被冒犯了，她掏出筆記本，給我開了罰單」。

大衛表示，因為自己沒有當場付罰款，結果金額變得更高，被罰了200歐元。他在接受BFMTV採訪時表示，已經聘請了律師，計畫對罰款提出異議。

SNCF告訴BBC，該公司的保安人員在列車和車站執勤，有權對乘客開出罰款，同時證實大衛是在車站的一處安靜區域遭到開罰，並指雙方的互動在他被處以罰款之前就不斷升級，也確定「因為乘客拒絕付錢」，金額才從150歐元往上加。

雖然法國沒有法律禁止在公共場所開擴音使用行動電話，卻制定了噪音控制法規。根據法國交通法典，民眾在用於大眾運輸的區域使用「音響裝置或儀器」，或是「以噪音干擾他人安寧」，就可能面臨罰款。

BBC同時報導，民調也顯示，如果說到打電話，在公共場合大聲講話是被視為最不能接受的行為之一。民調機構輿觀（YouGov）2024年一項針對英國2005名成年人進行的調查發現，86%的受訪者覺得在共享環境使用擴音不可接受，88%認為大聲說話不可接受。

噪音 民調 法國 火車站 罰款

延伸閱讀

「大衛迎戰歌利亞」 台灣登法國亞洲雜誌封面故事

桌球／闖新加坡站決賽 林昀儒、高承睿首合拍就將爭冠

《感應》讓你從鬼的視角觀看 奧斯卡金獎導演買凶宅撞鬼啟發

為搶主持工作！女星慣用惡劣手段 削價競爭到「免費」也願意

相關新聞

火車站「擴音講電話」遭罰近7000元 法國男不服要找律師申訴

法國一名男子日前在火車站用手機講電話時開了擴音，因此被罰款200歐元（折合新台幣約6786元），決定聘請律師表示異議。不...

寒流發威…南韓近一周直探零下氣溫 首爾體感溫度剩零下18度

韓國全境受到寒流侵襲，連續近一週維持零下氣溫，加上白天風力強勁，首爾市今天體感溫度降至攝氏零下18.2度，明早最低氣溫預...

搜救困難…日本埼玉拆除天坑內涵管 盼盡速救出失聯駕駛

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落、駕駛失聯，考量坑內存有崩塌危險，搜救行動持續停擺。目前相關單...

象徵古典音樂史巔峰 稀有史特拉第瓦里小提琴拍出3.7億元高價

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在...

西洋棋大戰！DeepSeek靠「這招」打贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

昔有AI電腦圍棋軟體AlphaGo挑戰世界冠軍韓國職業棋士李世乭，隨著AI技術迅速發展，如今AI模型ChatGPT下象棋...

怕被罵？護理師忘給藥「藏置物櫃逾1年」 13名病患已過世

日本一名男護理師在長達1年3個月的時間，未將應給40名住院病患、共51次的口服藥給當事人，而是藏在自己醫院的置物櫃中，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。