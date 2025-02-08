快訊

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

聽新聞
0:00 / 0:00

象徵古典音樂史巔峰 稀有史特拉第瓦里小提琴拍出3.7億元高價

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
國際拍賣公司蘇富比表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在紐約拍賣會以1130萬美元（約新台幣3.7億元）價格售出。示意圖。圖／路透社
國際拍賣公司蘇富比表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在紐約拍賣會以1130萬美元（約新台幣3.7億元）價格售出。示意圖。圖／路透社

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在紐約拍賣會以1130萬美元（約新台幣3.7億元）價格售出。

這把琴是由黃金時期的製琴師安東尼．史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作。

法新社報導，蘇富比全球業務發展負責人希梅內斯（Mari-Claudia Jimenez）在聲明中說：「這把非凡的小提琴代表工藝和古典音樂史的巔峰，它無可比擬的音色和傳奇出身令收藏家和音樂家深深著迷。」

聲明提到，這把琴的買家選擇匿名。

這把被稱為「尤阿金－馬．史特拉第瓦里」（Joachim-Ma Stradivarius）的小提琴以其超凡音色聞名，是歷來拍賣第3高價的樂器。它的名稱來自曾擁有它的19世紀匈牙利收藏家尤阿金（Joseph Joachim）和華裔小提琴家馬思宏。

歷來拍賣最高價的樂器也是一把史特拉第瓦里小提琴，名為「布朗特女士」（Lady Blunt），在2011年以1590萬美元售出。

蘇富比表示：「尤阿金－馬．史特拉第瓦里出類拔萃的原因是它獨樹一幟的音色：豐潤、紛繁，充滿深度。」

這把小提琴原本屬於馬思宏，他在2009年逝世前將琴捐給母校、美國波士頓的新英格蘭音樂學院（NewEngland Conservatory），條件是校方須將琴出售，所得當作獎學金。

在此之前，這把琴屬於尤阿金，他以與布拉姆斯（Johannes Brahms）等作曲家的合作為人所知。

小提琴 音樂

延伸閱讀

阿金上賽場秒變任性小狗！「四輪全鎖死」他拖不動露尷尬微笑：在家很乖的

在3858公尺山上值班！玉山觀測員高山騎飛輪、拉小提琴舒壓

114學測數學A／解題全攻略曝！卡關題、長文題都沒了 補教估五標往上

MLB／鈴木一朗沒全票入選日職名人堂 美媒也關注

相關新聞

怕被罵？護理師忘給藥「藏置物櫃逾1年」 13名病患已過世

日本一名男護理師在長達1年3個月的時間，未將應給40名住院病患、共51次的口服藥給當事人，而是藏在自己醫院的置物櫃中，其...

象徵古典音樂史巔峰 稀有史特拉第瓦里小提琴拍出3.7億元高價

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在...

西洋棋大戰！DeepSeek靠「這招」打贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

昔有AI電腦圍棋軟體AlphaGo挑戰世界冠軍韓國職業棋士李世乭，隨著AI技術迅速發展，如今AI模型ChatGPT下象棋...

父生前告誡「別開保管箱」 兒違令見內容物感動…還意外揭家族秘密

遺產繼承是子女在父母過世後，不得不去面對的現實問題。日媒近日報導一起案例，一位高齡95歲的男子逝世後，其子女想起父親身前曾交代...

美國國家圖書獎得主楊双子巡迴講座 紐約、洛杉磯登場

去年11月憑藉長篇小說《台灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）獲頒美國文學最高榮譽國家圖書獎（Nationa...

日本今年冬天最強寒流發威 新幹線停駛、國道車輛動彈不得

日本「今年冬天最強寒流」影響各地鐵路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。