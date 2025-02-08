象徵古典音樂史巔峰 稀有史特拉第瓦里小提琴拍出3.7億元高價

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在紐約拍賣會以1130萬美元（約新台幣3.7億元）價格售出。

這把琴是由黃金時期的製琴師安東尼．史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作。

A violin made in 1714 by the legendary luthier Antonio Stradivari sold for $11.3 million at an auction in New York on Friday, short of estimates that would have made it the most expensive instrument ever sold. https://t.co/HrxIymSvCP — News 4 Buffalo (@news4buffalo) 2025年2月8日

法新社報導，蘇富比全球業務發展負責人希梅內斯（Mari-Claudia Jimenez）在聲明中說：「這把非凡的小提琴代表工藝和古典音樂史的巔峰，它無可比擬的音色和傳奇出身令收藏家和音樂家深深著迷。」

聲明提到，這把琴的買家選擇匿名。

這把被稱為「尤阿金－馬．史特拉第瓦里」（Joachim-Ma Stradivarius）的小提琴以其超凡音色聞名，是歷來拍賣第3高價的樂器。它的名稱來自曾擁有它的19世紀匈牙利收藏家尤阿金（Joseph Joachim）和華裔小提琴家馬思宏。

歷來拍賣最高價的樂器也是一把史特拉第瓦里小提琴，名為「布朗特女士」（Lady Blunt），在2011年以1590萬美元售出。

蘇富比表示：「尤阿金－馬．史特拉第瓦里出類拔萃的原因是它獨樹一幟的音色：豐潤、紛繁，充滿深度。」

這把小提琴原本屬於馬思宏，他在2009年逝世前將琴捐給母校、美國波士頓的新英格蘭音樂學院（NewEngland Conservatory），條件是校方須將琴出售，所得當作獎學金。

在此之前，這把琴屬於尤阿金，他以與布拉姆斯（Johannes Brahms）等作曲家的合作為人所知。