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怕被罵？護理師忘給藥「藏置物櫃逾1年」 13名病患已過世

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本一名男護理師在長達1年3個月的時間，未將應給40名住院病患、共51次的口服藥給當事人，而是藏在自己醫院的置物櫃中。示意圖，非新聞當事人。路透alamy
日本一名男護理師在長達1年3個月的時間，未將應給40名住院病患、共51次的口服藥給當事人，而是藏在自己醫院的置物櫃中。示意圖，非新聞當事人。路透alamy

日本一名男護理師在長達1年3個月的時間，未將應給40名住院病患、共51次的口服藥給當事人，而是藏在自己醫院的置物櫃中，其中有13人現已過世，院方正在調查，他們的死亡與護理師未給藥有無關連。

讀賣新聞報導，三重縣桑名市綜合醫療中心7日表示，上月21日該護理師的同事在關置物櫃的門時，旁邊的櫃門因震動而打開，意外發現裡面有未開封的口服藥。

院方詢問這名護理師以後，他承認曾將處方藥放進口袋，隨後藏於置物櫃內，表示：「因為工作太忙而忘記給藥，累積起來，因為不想被罵，所以藏起來。」目前，該護理師已停職。

未給予患者的口服藥物包括維生素、胃藥和抗凝血劑等。各主治醫師表示，至今尚未確認有因未服藥而影響當事人健康的情況。醫院將成立第三方委員會調查健康影響等相關問題。

在7日的記者會上，院長山田典一公開道歉：「對於造成的極大困擾深表歉意，我們將致力於防止類似事件再發，並努力重建信任。」

患者 日本 護理師 醫師

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