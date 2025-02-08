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台灣插畫家曼谷開展 匯集生命中失去的故事

中央社／ 曼谷8日專電

台灣插畫家許匡匡在曼谷舉行個人展覽，用創作描繪每個人生命中的「失去」，同時也展現出失去後的成長與獲得。許匡匡希望透過不受限於語言和文化的遺失故事，營造「經驗共享」的氣氛。

插畫家和繪本藝術家許匡匡在曼谷河城藝術中心（River City Bangkok）舉辦個展「有時失去，有時找到」（Sometimes I Lost, Sometimes I Found），展覽自1月18日起展至2月23日，文化部駐泰國文化組組長桂業勤受邀參加1月18日的開幕儀式。

許匡匡接受中央社記者採訪時表示，去年初她在台南有個駐村計畫，當時她設計了一個小藍屋，讓民眾在明信片上描寫自己遺失物的小故事後投進小藍屋裡，這個計畫稱之為失物研究室（Lost and FoundLAB）。

河城藝術中心的策展人邀請許匡匡到曼谷展出時，希望許匡匡策劃一個泰國版的小藍屋，讓泰國民眾也能書寫自己遺失的經驗。

因此許匡匡在河城藝術中心的個展，除了把在台南駐村時收集到的故事創作成畫作，也設計了一個泰國版的小藍屋，做為失物研究室的巡迴第二站。

許匡匡說，小藍屋像是個巨型郵筒，也像是個樹洞，民眾描述失去的除了一般的物質東西，也有人描述非物質的東西，像是丟失了青春、自由、微笑、友情甚至是生活的熱情，這些故事更觸動她的創作靈感。

對許匡匡來說，她這次在曼谷展出的創作，想表達的不只是遺失，更多是遺失之後獲得的成長，「遺失的情感不一定都是負面或傷心的，有時候象徵成長或快樂。」

她舉例，很多人說自己遺失青春，因此她就創作了吹蠟燭的圖，蠟燭的煙飛走，就變成了數字，代表就算丟掉年歲和青春，還是有獲得一些什麼，這也呼應了展覽的主題「有時失去，有時找到」。

許匡匡說，第一站投稿的民眾還不知道其他人投稿的內容，她把其中一些故事再創作後在泰國展出，例如展場有一部分是把故事寫成文字，貼在鏡面上，參觀的人在讀這些故事時，就會在鏡子裡看到自己，或許每個人的丟失故事不同，但會有微妙的共同經驗和感慨，她展出這些故事，就是希望營造「經驗共享」的氣氛。

許匡匡期待在泰國能夠收集到更多不同的故事，讓失物研究室的巡迴繼續下去。

插畫家 曼谷 泰國

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