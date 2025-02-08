父生前告誡「別開保管箱」 兒違令見內容物感動…還意外揭家族秘密

遺產繼承是子女在父母過世後，不得不去面對的現實問題。日媒近日報導一起案例，一位高齡95歲的男子逝世後，其子女想起父親身前曾交代的，在他們過世前不能打開的銀行保管箱。為了辦理繼承事宜及了解保管箱內容物，子女調取了父親的戶籍謄本，卻意外得知他們還有個同父異母的哥哥。而在打開保險箱後，他們也對父親留下的大筆財富表示感激。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，化名為鄉英二的男性在65歲時退休，也因此有充分時間去探望住在療養院的95歲父親，然而由於父親失智症嚴重，已無法認出鄉先生的模樣。

某日，父親由於身體狀況惡化而被轉送至醫院，在1星期後，醫院聯絡鄉先生，請他趕緊來見父親最後一面。父親過世後，鄉先生便與姊姊討論遺產繼承的事情，他們想到父親在銀行有個保管箱，即使後來失智症惡化，仍再三向他們強調「在你們（鄉先生與姊姊）過世前絕對不能打開它」。

對此兩人十分困惑，猜不透父親究竟在裡頭放了什麼。他們與銀行聯絡後，得知需要所有繼承人同意，才能將保管箱打開。於是，鄉先生調取了父親的戶籍謄本以確認繼承人名單，這才發現父親除了他與姊姊外，還有一個同父異母的大兒子。

由於父親與前妻在婚後，便斷了與長子的聯繫，鄉先生經由相關單位調查聯絡後，最後卻確認了哥哥已經逝世的事實。然而，由於哥哥膝下有五名子女，若要打開父親的保管箱，也需要經過他們的同意。

好不容易取得大家許可、終於打開保管箱的鄉先生，發現裡頭竟然放著東京圈的土地權狀，雖然面積不大，但因為緊鄰道路，評估至少有1億日圓（約新台幣2170萬元）的價值。

隨著父親逝世，鄉先生再無從得知過去他和哥哥之間發生了什麼，只能猜測，父親或許是預估這塊土地仍有上漲空間，若等鄉先生與姊姊過世後再交給子女繼承，未來可以拿到更多的遺產。即使父親早已因失智症而認不清子女面容，仍好好地守護著留給後代的資產，鄉先生對此十分感激。

父親所留下的這份遺產完全在所有人預料之外，包括鄉先生、姊姊及哥哥的五位子女，都沒有想要爭奪更多錢財的想法。最後，所有繼承人達成協議，順利地將遺產平均分配。