美國國家圖書獎得主楊双子巡迴講座 紐約、洛杉磯登場

去年11月憑藉長篇小說《台灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）獲頒美國文學最高榮譽國家圖書獎（National Book Award）翻譯文學大獎的作家楊双子，除了是該獎第一位獲獎台人，更代表著台灣文學發展的重要里程碑。在文化部支持下，楊双子與譯者金翎將於2月中旬赴美辦理多場講座，地點跨及美國東西岸的文學機構。

駐紐約台北文化中心與駐洛杉磯台灣書院共同邀請楊双子和金翎辦理講座。文化部說，文學講座將從2月12日至20日一連辦理8場，地點跨及美國東西岸的文學機構、書店及知名大學，包括紐約Yu & Me書店、紐約公共圖書館、紐約市立大學杭特學院、南加州Skylight書店、查普曼大學；加州大學洛杉磯、爾灣、聖塔芭芭拉等分校。

楊双子和金翎為此次赴美設計「跟千鶴小姐一起漫遊台灣：《台灣漫遊錄》的虛構工程」講題，將與美國讀者分享小說創作靈感來源、歷史考究過程趣事及跨文化轉譯的挑戰。

文化部表示，《台灣漫遊錄》以1938年日本殖民時期的台灣為背景，以12道台日點心、菜餚為章節，透過一篇篇鐵道旅行與美食故事，勾勒出當時台灣的人文風土與生活樣貌，並刻畫台日女性之間的情感交流，同時探討性別、文化、殖民與歷史等多重議題。