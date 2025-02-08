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化礙為愛 土耳其身障議員獲「全球熱愛生命獎章」

中央社／ 維爾紐斯8日專電

周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，7日在駐土耳其代表處協助下，由創辦人周進華帶領台灣生命鬥士一行12人拜訪土耳其國會，向身障議員拜拉姆頒發「全球熱愛生命獎章」。

拜拉姆（Serkan Bayram）在嬰兒時期因一場火災導致身體大部分嚴重燒傷，雙手僅剩一隻手指。但他憑藉堅強意志，克服身體上的限制完成學業，並成為一名律師。之後他投身政治，在擔任國會議員期間，積極推動與殘疾相關的立法，致力於改善身障人士的生活條件，並倡導建置無障礙環境。

台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，拜拉姆長年推動無障礙立法與身障者權益保障，3度當選國會議員，並致力與國內外機構合作推動公益政策。他以自身經驗鼓勵殘疾人士，倡導社會包容與平等，因貢獻卓著，從全球3000多位候選人中脫穎而出，獲頒「全球熱愛生命獎章」。

周大觀基金會另外為拜拉姆的自傳「一粒麥穗」（Bugday Tanesi）翻譯成中文在台灣出版，並捐贈5000美元給拜拉姆，助他為其他土耳其生命鬥士圓夢。

活動上，拜拉姆除了感謝基金會，也感謝台灣在2023年土耳其強震後提供的援助，包括支持在加濟安泰普省（Gaziantep）成立的義肢製造及應用中心。

周大觀文教基金會兩岸及國際交流中心執行長周上觀表示，基金會每年頒發「全球熱愛生命獎章」，表彰全球勇敢面對困境、熱愛生命的人士，以及那些無私奉獻、努力為社會和人群帶來正面改變的個人或團體。

基金會稍早6日拜訪土耳其、敘利亞邊境的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」，頒發全球熱愛生命獎章予打造這座中心的台灣建築師裘振宇，表彰他在土耳其推動的難民中心建設，融合人道關懷與建築創新，為戰亂中的人們提供庇護與希望。

基金會成立28年來，已表揚7大洲、81個國家、481位全球熱愛生命獎章得主。

全球熱愛生命獎章 土耳其 身障者

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