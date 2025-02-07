印尼警方逮捕56名飯店開趴男同志 遭批污名化LGBT

印尼警方日前在雅加達一間飯店查獲男同志性愛派對，並逮捕56名男子。印尼LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）人權組織表示，這是近期第2起類似事件，擔憂恐重演2017年反同情緒高漲的情況，加深對LGBT的歧視和污名化。

印尼警方1日突襲雅加達南區一間飯店，並在其中一間房間逮捕參加性愛派對的56名男子。警方指出，他們在房間內發現保險套、肥皂和防範愛滋病毒的藥物。56名男子毒品檢測皆呈陰性，也未發現有未成年參與派對。

羅盤報（Kompas）6日引述警方說法指出，遭捕的56名男子已有53人獲釋，他們分別被其妻子和家人接回。

雅加達警局刑事犯罪調查負責人伊斯坎達斯亞（Iskandarsyah）說：「沒有發現公眾人物（參加派對），所有人的年齡和職業都不同，他們來自不同地方。」

伊斯坎達斯亞今天向「論壇新聞」（Tribunnews）補充，參加派對的人是隨機受邀，因此背景各自不同，有私人企業員工、阿拉伯語老師和醫師等。

印尼作家、同志權益倡議人士達里德裘（Nurdiyansah Dalidjo）表示，警方取締同志派對的行動顯示，印尼同志與跨性別族群容易遭受歧視與污名化，這些侵害不僅來自激進和保守的宗教團體，也來自警察。

達里德裘對中央社說：「印尼非但沒有改善少數群體的處境，反而使LGBT少數群體更邊緣化。」

他補充，印尼正面臨貪腐等更為重大的問題，警方取締同志派對的行動令他感到沮喪與難過，並擔心「酷兒（Queer）群體，總成為（政府）轉移貪腐問題和重要議題的替罪羔羊」。

印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人温忠孝（Dede Oetomo）則指出，雅加達警方1日突襲取締同志派對已是近期第2起類似事件，他擔憂印尼恐重演2017年反同情緒高漲的情況。

除了蘇門答臘北部極端保守的亞齊省（Aceh），同性戀在印尼並非犯罪行為，但2017年印尼社會出現一股強烈的反同情緒，印尼國會修法禁止電視節目播送同志內容，警方當年多次突襲同志三溫暖，也有跨性別穆斯林誦經禱告時遭阻撓。