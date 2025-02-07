南韓大雪交通事故頻傳 高速公路30多輛車連環追撞逾10人傷

南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳，靠近全北道南原市的順天完州高速公路今天下午發生30多輛車連續追撞事件，目前確認至少10多人輕傷。

韓聯社報導，南韓時間今天下午3時8分左右在順天完州高速公路往順天方向57公里處發生連環追撞事件，一名60多歲乘客意識模糊被送醫，其餘還有10多人受到輕傷。

南原市截至今天下午4時為止降雪量約達2.5公分，發布大雪注意報。警方及消防當局表示，目前仍在確認詳細事發經過及現場狀況。

除今天下午的事故外，6日晚間及今天上午南韓各地發生多起因天候影響釀成的交通事故，包括貨車打滑互撞造成駕駛心跳停止送醫，公車打滑衝撞安全島導致乘客受傷，大型貨車運送的小客車掉落等。

除陸路事故不斷，濟州機場起降航班也因天候不佳造成延誤或取消，截至今天下午3時為止，國內線起降共有223班次、國際線起降16班次停飛；國內線起降46班次、國際線起降1班次延誤。