快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

南韓大雪交通事故頻傳 高速公路30多輛車連環追撞逾10人傷

中央社／ 首爾7日專電
南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳。 歐新社
南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳。 歐新社

南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳，靠近全北道南原市的順天完州高速公路今天下午發生30多輛車連續追撞事件，目前確認至少10多人輕傷。

韓聯社報導，南韓時間今天下午3時8分左右在順天完州高速公路往順天方向57公里處發生連環追撞事件，一名60多歲乘客意識模糊被送醫，其餘還有10多人受到輕傷。

南原市截至今天下午4時為止降雪量約達2.5公分，發布大雪注意報。警方及消防當局表示，目前仍在確認詳細事發經過及現場狀況。

除今天下午的事故外，6日晚間及今天上午南韓各地發生多起因天候影響釀成的交通事故，包括貨車打滑互撞造成駕駛心跳停止送醫，公車打滑衝撞安全島導致乘客受傷，大型貨車運送的小客車掉落等。

除陸路事故不斷，濟州機場起降航班也因天候不佳造成延誤或取消，截至今天下午3時為止，國內線起降共有223班次、國際線起降16班次停飛；國內線起降46班次、國際線起降1班次延誤。

交通事故 南韓 暴雪 車禍 高速公路

延伸閱讀

快改道！ 國3南向近中寮隧道3輛大貨車追撞 管制封閉

韓國星巴克情人的限定「粉色兔子系列商品」17款登場！還有聯名Kitchen 205草莓蛋限量發售

南韓氣田開發初次鑽探結果出爐 未達開採經濟效益

日本多地下大雪 岐阜縣白川村2天積雪127公分

相關新聞

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。

南韓大雪交通事故頻傳 高速公路30多輛車連環追撞逾10人傷

南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳，靠近全北道南原市的順天完州高速公路今天下午發生30多輛車連續追撞事件...

去年地球二氧化碳濃度增幅創新高 恐與野火、聖嬰現象有關

日本官方指出，2024年地球大氣中的溫室氣體二氧化碳年平均濃度，較2023年上升3.5ppm達421.3ppm，增幅突破...

首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

許多亞洲城市的豪宅價格以二位數之姿大幅成長，但紐約、倫敦及香港則表現慘澹。

虧大了！他免費搭郵輪卻得流感 船上接受治療被收154萬

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周的加勒比海郵輪之旅，1月5日從邁阿密出發，未料上船後，男子感染流感並接受治療，儘管3天...

「讓人看見香港光復的希望，是我們的工作」：歐洲香港人聯盟群像

歐洲香港人聯盟（The European Hong Kong Diaspora Alliance, EHKDA）經過兩年的籌備期，終於在2024年9月30日宣布成立，選擇在中共第75個國慶節前一天，繼續向著推動香港民主的工作邁進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。