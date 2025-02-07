快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
最終食譜要求每隔2分鐘，將蛋輪流放在沸騰熱水及攝氏30度的溫水中煮，先後8個循環，共需32分鐘，然後放在流動的冷水下冷卻並剝殼。圖／擷自美聯社／Emilia Di Lorenzo
最終食譜要求每隔2分鐘，將蛋輪流放在沸騰熱水及攝氏30度的溫水中煮，先後8個循環，共需32分鐘，然後放在流動的冷水下冷卻並剝殼。圖／擷自美聯社／Emilia Di Lorenzo

義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。

美聯社報導，所謂完美的水煮蛋，指的是蛋黃細緻柔滑，搭配柔軟且成形的蛋白。要達成這種平衡並不容易，因為蛋黃的凝固溫度比蛋白低。煮太熟可能會讓蛋黃變太乾，低溫慢煮則可能導致蛋白呈現果凍般的未熟狀態。

研究人員煮了數百顆雞蛋，並運用數學來解決這個令人困擾的問題。一個方程式計算熱量如何從加熱表面傳導到雞蛋，另一個方程式描述蛋內部如何從液態轉變為固態，並經過類似膠狀的中間階段。

最終食譜要求每隔2分鐘，將蛋輪流放在沸騰熱水及攝氏30度的溫水中煮，先後8個循環，共需32分鐘，然後放在流動的冷水下冷卻並剝殼。

「你絕對可以在家裡用6顆左右的雞蛋來嘗試這個方法。」爾灣加州大學化學魏斯（Gregory Weiss）表示。

這個方法被稱為「周期性加熱」（periodic cooking），透過反覆加熱與冷卻，使蛋白逐漸凝固。而蛋黃則維持在恆定溫度下，直至煮至柔滑綿密的質地。

「你甚至可以把它抹在麵包上。」研究作者、義大利拿坡里費德里科二世大學（University of Naples Federico II）學者羅倫佐（Emilia Di Lorenzo）說。

為了確認這項技術是否帶來全新結果，研究人員分析煮熟雞蛋的化學成分，並讓8位評鑑員試吃。這項研究6日發表在《通訊工程》（Communications Engineering）期刊。

明尼蘇達大學食品科學家史萊文（Joanne Slavin）表示，與傳統的全熟水煮蛋相比，這種新方法可能更花時間，但這種口感層次豐富的體驗，值得多花點工夫。

義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。圖／擷自美聯社／Emilia Di Lorenzo
義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。圖／擷自美聯社／Emilia Di Lorenzo

科學家 義大利 雞蛋 食譜

延伸閱讀

2025台北國際書展／總統賴清德53本書單出爐 從BL漫畫到國際情勢皆關注

雞蛋的營養價值不是顏色愈深愈好！專家曝一天中最適合吃蛋的時間

市場起家碗粿攤！傳承第一代客家手藝　蛋黃碗粿尬菜脯

除了蛋不行之外，其他4種食物也不應用微波爐加熱

相關新聞

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。

南韓大雪交通事故頻傳 高速公路30多輛車連環追撞逾10人傷

南韓全境近日再度降下大雪，道路溼滑導致交通事故頻傳，靠近全北道南原市的順天完州高速公路今天下午發生30多輛車連續追撞事件...

去年地球二氧化碳濃度增幅創新高 恐與野火、聖嬰現象有關

日本官方指出，2024年地球大氣中的溫室氣體二氧化碳年平均濃度，較2023年上升3.5ppm達421.3ppm，增幅突破...

首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

許多亞洲城市的豪宅價格以二位數之姿大幅成長，但紐約、倫敦及香港則表現慘澹。

虧大了！他免費搭郵輪卻得流感 船上接受治療被收154萬

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周的加勒比海郵輪之旅，1月5日從邁阿密出發，未料上船後，男子感染流感並接受治療，儘管3天...

「讓人看見香港光復的希望，是我們的工作」：歐洲香港人聯盟群像

歐洲香港人聯盟（The European Hong Kong Diaspora Alliance, EHKDA）經過兩年的籌備期，終於在2024年9月30日宣布成立，選擇在中共第75個國慶節前一天，繼續向著推動香港民主的工作邁進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。