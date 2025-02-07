如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

義大利科學家表示，他們找到煮出完美水煮蛋的方法。但是這麼做有個前提，就是你得夠閒，因為整個過程費時32分鐘。

美聯社報導，所謂完美的水煮蛋，指的是蛋黃細緻柔滑，搭配柔軟且成形的蛋白。要達成這種平衡並不容易，因為蛋黃的凝固溫度比蛋白低。煮太熟可能會讓蛋黃變太乾，低溫慢煮則可能導致蛋白呈現果凍般的未熟狀態。

研究人員煮了數百顆雞蛋，並運用數學來解決這個令人困擾的問題。一個方程式計算熱量如何從加熱表面傳導到雞蛋，另一個方程式描述蛋內部如何從液態轉變為固態，並經過類似膠狀的中間階段。

最終食譜要求每隔2分鐘，將蛋輪流放在沸騰熱水及攝氏30度的溫水中煮，先後8個循環，共需32分鐘，然後放在流動的冷水下冷卻並剝殼。

「你絕對可以在家裡用6顆左右的雞蛋來嘗試這個方法。」爾灣加州大學化學魏斯（Gregory Weiss）表示。

這個方法被稱為「周期性加熱」（periodic cooking），透過反覆加熱與冷卻，使蛋白逐漸凝固。而蛋黃則維持在恆定溫度下，直至煮至柔滑綿密的質地。

「你甚至可以把它抹在麵包上。」研究作者、義大利拿坡里費德里科二世大學（University of Naples Federico II）學者羅倫佐（Emilia Di Lorenzo）說。

為了確認這項技術是否帶來全新結果，研究人員分析煮熟雞蛋的化學成分，並讓8位評鑑員試吃。這項研究6日發表在《通訊工程》（Communications Engineering）期刊。

明尼蘇達大學食品科學家史萊文（Joanne Slavin）表示，與傳統的全熟水煮蛋相比，這種新方法可能更花時間，但這種口感層次豐富的體驗，值得多花點工夫。