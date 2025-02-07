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去年地球二氧化碳濃度增幅創新高 恐與野火、聖嬰現象有關

中央社／ 東京7日綜合外電報導
2024年地球大氣中的溫室氣體二氧化碳年平均濃度，較2023年上升3.5ppm達421.3ppm，增幅突破2010年開始觀測以來的最大紀錄。 美聯社
2024年地球大氣中的溫室氣體二氧化碳年平均濃度，較2023年上升3.5ppm達421.3ppm，增幅突破2010年開始觀測以來的最大紀錄。 美聯社

日本官方指出，2024年地球大氣中的溫室氣體二氧化碳年平均濃度，較2023年上升3.5ppm達421.3ppm，增幅突破2010年開始觀測以來的最大紀錄。

「讀賣新聞」報導，日本環境省等單位蒐集溫室氣體觀測衛星「氣息號」（IBUKI）的數據後得出上述結論，6日與日本國立環境研究所、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等共同發布。

另據這3個單位的資料，2010年二氧化碳年平均濃度為388ppm，數字呈逐年上升，其中2015至2016年，1年間增加3.1ppm，當時寫下統計以來最大增幅，如今紀錄被刷新。

日本國立環境研究所分析，原因可能與大規模森林火災導致碳排增加，以及乾旱造成植物光合作用減少等有關，而聖嬰現象影響地球降水分布也是可能因素。

日本國立環境研究所衛星觀測中心主任松永恒雄表示，解析衛星數據就能查明排放地點，有助於日後研擬相關對策。

日本 氣候變遷 碳排放 聖嬰現象 衛星

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