去年地球二氧化碳濃度增幅創新高 恐與野火、聖嬰現象有關

家長們聊天常聽到這樣的說法：「女孩比較安靜，男孩像小怪獸。」日本發展心理學者說，科學數據證實男孩比女孩更具攻擊性，但這不僅是生物學上的問題，因為攻擊行為的根源不一定出在小孩身上。

2025-02-07 08:00