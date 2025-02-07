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虧大了！他免費搭郵輪卻得流感 船上接受治療被收154萬

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美男子搭郵輪結果染流感，醫療費用高達4.7萬美元。挪威永恆號示意圖。美聯社
美男子搭郵輪結果染流感，醫療費用高達4.7萬美元。挪威永恆號示意圖。美聯社

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周的加勒比海郵輪之旅，1月5日從邁阿密出發，未料上船後，男子感染流感並接受治療，儘管3天後順利康復，但醫療費用卻高達4.7萬美元（約新台幣154萬元）。

紐約郵報報導，男子卡梅倫（Mike Cameron）與女友瑪絲特曼（Tamra Masterman）贏得欣克利大娛樂場酒店舉辦的免費挪威永恆號（Norwegian Encore）郵輪之旅，今年1月5日搭上郵輪後沒多久，卡梅倫便染上流感，在郵輪上的醫療中心接受治療並於3天後順利康復後，卡梅倫竟被收取4.7萬美元的醫療費用。

卡梅倫表示，他對整件事感到非常震驚，習慣了美國的醫療體系，不敢相信有這樣的事，並補充說郵輪公司把他的2張信用卡額度刷爆，還欠2.1萬美元（約新台幣69萬元）。

卡梅倫目前陷入困境，稱不知道如何還清這筆債務，因為旅遊險不願先理賠，要求他先行處理健康保險，但由於這次狀況是發生在國外，健康保險不願理賠。

卡梅倫說，他收到的醫療帳單有附上郵輪公司的信，上面寫著「價格與其他郵輪公司相近，我們認為是公平合理的」。

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