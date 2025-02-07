義大利高速公路闢建百年 首辦藝術展回顧社會變遷

慶祝義大利高速公路闢建百年，知名「國立21世紀美術館」首度以公路為主題辦展，展出許多珍貴史料、建築模型，印證不僅有古諺「條條大路通羅馬」，現代公路更是扭轉義大利生活型態的推手。

義大利高速公路局、「國立21世紀美術館」（MAXXI）日前邀請台灣中央社等外媒記者，參觀「變動中的義大利」（Italia in Movimento）特展，藉由鳥瞰義大利高速公路百年發展史，介紹義國近年經濟發展與社會轉變，以及義大利強項的建築藝術之美。

MAXXI是羅馬首個致力推廣當代藝術的國立美術館，美術館由已故知名建築師札哈．哈蒂（ZahaHadid）設計，建築本身就是地標性景點。

策展人奇歐拉（Pippo Ciorra）預告，該博物館今年也會有來自台灣藝術家的作品展出。

奇歐拉接受中央社訪問表示，義大利從1920年代開始興建高速公路，網絡逐漸擴及全義，考量義國特殊地理環境，施工過程相當複雜困難；義國公路在1960至1970年代蓬勃發展，徹底改變人民生活，方便民眾到處旅遊，跨越狹長的南北區域探親，增進義大利的國族共同體情感。

奇歐拉說，到1990年代，義大利公路成為推動都市化與現代化的引擎，除了原本的大城市，公路所達之處創造新的熱鬧聚落，帶來全新發展商機；此次特展以照片史料記錄義大利高速公路開拓史，同時展望未來，新闢公路在科技、安全、舒適性等層面，都將面臨更多挑戰。

特展分為「網絡」、「旅行」、「景觀」、「科技與未來」等四個主題空間。在「網絡」展區入口處，首先陳列了巨大的義大利地景模型，透過時間軸介紹義大利各條高速公路創建過程，現場提供精彩短片，紀錄從1924年首條公路開闢，到2024年最新路段開通的縮影，讓觀眾彷彿進入一趟時光之旅。

在「旅行」展區，介紹公路周邊拓展出的休息站、汽車旅館、餐廳等機能，開拓公路旅遊商機；在「景觀」展區，展示公路對周遭地景帶來的改變，包括因此增建了一些傑出教堂、藝術建築等；最後在「科技與未來」部分，則反思新公路闢建過程與過去的差異，例如現代更注重工人安全性，也開始運用無人機探勘繪圖等。