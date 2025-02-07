小型飛機墜毀菲南4人罹難 含現役美軍及國防承包商

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示，1架小型飛機昨天墜毀在菲律賓南部稻田，造成機上1名現役美軍成員及3名國防承包商人員死亡。

美聯社報導，美軍印太司令部在聲明中表示，失事飛機當時正在進行例行任務，「在我方菲律賓盟友的要求下，提供情報、監視和偵察支援」。

聲明表示，墜機原因還在調查中。

菲律賓民航局也證實1架輕型飛機在菲國南部南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）墜毀，但未提供其他細節。

官員表示，墜機現場附近未傳出人員受傷，但地面上1頭水牛因為這起墜機事件死亡。

美軍部署人員至菲南軍營的做法已有數十年，負責從事顧問工作並協助訓練菲軍打擊穆斯林激進分子。

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