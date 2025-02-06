聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞「APT」

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」辦春晚，有女團在台上大跳洗腦歌「APT」。（網易新聞）
緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」辦春晚，有女團在台上大跳洗腦歌「APT」。（網易新聞）

緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演節目，甚至有女子在台上大跳洗腦歌「APT」，相關片段在網路瘋傳。

據網易新聞和金融界報導，網傳片段及照片，晚會現場分別用中、英和緬甸文大字寫著：2025亞太城春節聯歡晚會。晚會由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明，高喊要「再創輝煌」等。

表演環節則包括舞獅、美女時裝秀、放煙火等，更有穿上旗袍的長腿妙齡女子上台跳中國舞，也有女子在台上大跳洗腦歌「APT」，好不熱鬧。

根據網媒《香港01》報導，綜合美國和平研究所（USIP）資料，以及緬甸獨立媒體Irrawaddy的報導，妙瓦底北部的「水溝谷經濟特區」（Shwekokko），由克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）將軍直接管轄，特區內有「阿波羅」、「御龍灣」園區，以及由曾被國際刑警紅色通緝令通緝的中國商人佘智江營運的「亞太新城」園區。

為了和中國等周邊國家合作打擊詐騙犯罪，泰國2月5日起對泰緬邊境的緬甸地區斷電、斷網路和斷油，以打擊盤踞當地的電信詐騙集團。

緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演環節，甚至有女團在台上大跳洗腦歌「APT」。（金融界）
緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演環節，甚至有女團在台上大跳洗腦歌「APT」。（金融界）

緬甸 通緝 電信詐騙

延伸閱讀

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

泰「斷網、斷電、斷油」不夠？ 想端掉緬電詐園區仍難

女團腸胃炎日本掛急診 苦等6小時花3千連醫生都沒見到

相關新聞

緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞「APT」

緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演節目，甚至有女子在台上...

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除

2017年倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）惡火奪走72條人命，成二戰迄今英國最嚴重的民宅火災。災害生還者...

日本刑案數連3年增 特殊詐欺受害721億日圓破紀錄

日本2024年全年刑法犯罪數共73萬7679件，較2023年增4.9%，為連續3年增加。去年透過電話等方式詐騙的「特殊詐...

史上最慘重…瑞典校園槍擊案11人喪生 35歲凶嫌背景曝光

瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日發生槍擊，11人喪生，包括犯案的槍手，是瑞典史上最慘重的槍擊事件；媒體報導，凶嫌為35歲的...

大批居民出逃…希臘桑托里尼島凌晨連7震 專家驚：前所未見

希臘深受遊客喜愛的愛琴海（Aegean）島嶼桑托里尼（Santorini）今天遭遇新一輪地震。這波地震不僅讓專家深感困惑...

連本名都不要？澳洲議員改名自封「澳洲川普」 遭批：沒品無下限

澳洲西澳州上議院一位議員宣布改名為奧斯汀．勒茲．川普（Austin Letts Trump），並自封「澳洲川普」（Auss...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。