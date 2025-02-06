緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞「APT」

緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演節目，甚至有女子在台上大跳洗腦歌「APT」，相關片段在網路瘋傳。

據網易新聞和金融界報導，網傳片段及照片，晚會現場分別用中、英和緬甸文大字寫著：2025亞太城春節聯歡晚會。晚會由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明，高喊要「再創輝煌」等。

表演環節則包括舞獅、美女時裝秀、放煙火等，更有穿上旗袍的長腿妙齡女子上台跳中國舞，也有女子在台上大跳洗腦歌「APT」，好不熱鬧。

根據網媒《香港01》報導，綜合美國和平研究所（USIP）資料，以及緬甸獨立媒體Irrawaddy的報導，妙瓦底北部的「水溝谷經濟特區」（Shwekokko），由克倫邊防軍中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）將軍直接管轄，特區內有「阿波羅」、「御龍灣」園區，以及由曾被國際刑警紅色通緝令通緝的中國商人佘智江營運的「亞太新城」園區。