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史上最慘重…瑞典校園槍擊案11人喪生 35歲凶嫌背景曝光

中央社／ 斯德哥爾摩6日專電
瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日發生槍擊，11人喪生，包括犯案的槍手，是瑞典史上最慘重的槍擊事件。圖為民眾赴現場哀悼。圖／法新社
瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日發生槍擊，11人喪生，包括犯案的槍手，是瑞典史上最慘重的槍擊事件。圖為民眾赴現場哀悼。圖／法新社

瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日發生槍擊，11人喪生，包括犯案的槍手，是瑞典史上最慘重的槍擊事件；媒體報導，凶嫌為35歲的瑞典籍男子，生前多年獨自生活，沒有工作也沒有社交圈。

瑞典時間4日中午12時33分，在奧勒布羅市的一所成人學校Campus Risbergska所發生的槍擊案，震驚瑞典全國。槍擊案造成多人受傷，11人喪生，包括犯案的槍手。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，這是對無辜的人殘忍攻擊的嚴重事件，是瑞典史上最慘重的槍擊事件。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）夫婦與克里斯特森及各部會部長、主要政黨的主席5日下午到奧勒布羅市慰問，並向傷者與受波及者致上安慰。

瑞典警方在6日的記者會上表示，目前還不清楚凶嫌行凶動機，但案情越來越清晰，警方在一切尚未確定之前不會釋放太多消息，希望各界耐心等待。

據瑞典多家媒體5日報導，凶嫌為35歲的瑞典籍男子安德森（Rickard Andersson）在行凶前已多年獨自生活，在網路、社群媒體上也幾乎找不到安德森留下的痕跡，沒有工作也沒有收入，主要依靠補助維生。

瑞典每日新聞報（Dagens Nyheter）報導，安德森的同學受訪時表示，安德森小時候就像一般同年紀的孩子，但在國中階段可能發生一些事情，他變得越來越孤僻，最後甚至不太跟人交談。

每日新聞報也提到，安德森在高中階段讀的是自閉症、亞斯伯格症學生的特殊班級，但此訊息尚未獲得瑞典警方確認。

安德森的背景引起瑞典輿論對於獨居、沒有社交生活的族群有更多討論，關注社會要如何納入這些人，避免類似情況再次發生。

專家表示，安德森的狀況相當符合典型的無差別攻擊案凶手描述，也警告要注意仿效犯案的後果。他們建議大眾關心身邊孤獨的人，若感到擔心就做相關通報，而精神科醫師在面對類似的患者時，也不妨多花時間關心病人的生活與社交狀況。

警方目前在查清凶嫌與成人學校的關係。警方也澄清，現階段尚未發現證據可以證明此案與意識形態犯罪有關，但不排除進一步調查後可能有其他的發現。

奧勒布羅市的音樂廳在5日對民眾開放，透過詩歌朗誦與大提琴演奏撫慰市民不安的情緒。

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槍擊 瑞典

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