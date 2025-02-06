大批居民出逃…希臘桑托里尼島凌晨連7震 專家驚：前所未見

希臘深受遊客喜愛的愛琴海（Aegean）島嶼桑托里尼（Santorini）今天遭遇新一輪地震。這波地震不僅讓專家深感困惑，也導致大批居民出逃。

法新社報導，雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）今早通報，凌晨連續發生7次規模超過4.0的地震。在此之前，昨晚發生規模5.2地震，這是上週末以來最強烈的地震。

專家目前無法斷言這波地震活動何時結束，但強調這種現象可謂「前所未見」。

地球動力研究所主任加納斯（Athanassios Ganas）告訴希臘廣播電視公司（ERT），地震的「強度正在下降，但尚未穩定」。

地球動力研究所今天宣布，自1月26日以來，桑托里尼島和鄰近的阿納菲島（Anafi）、伊奧斯島（Ios）與阿莫爾戈斯島（Amorgos）共記錄到超過6000次地震。

自上週末以來，已有超過1萬1000名居民和臨時工人利用海路和空路離開桑托里尼，航空和渡輪公司也增加班次來疏運旅客。

Santorini has experienced over 550 earthquakes since the weekend, with the strongest at 4.9 magnitude. More than 6,000 residents have evacuated, and experts warn that seismic activity may persist. The island, which usually hosts millions of tourists, is now deserted, with… pic.twitter.com/LJ9WUbN3iR — GeoInsider (@InsiderGeo) 2025年2月4日

專家表示，自1964年有紀錄以來，此地區從未經歷如此規模的地震活動。

桑托里尼島位於1座火山上，這座火山上次噴發是在1950年。但專家委員會3日表示，目前的現象「與火山活動無關」。