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連本名都不要？澳洲議員改名自封「澳洲川普」 遭批：沒品無下限

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

澳洲西澳州上議院一位議員宣布改名為奧斯汀．勒茲．川普（Austin Letts Trump），並自封「澳洲川普」（Aussie Trump），他聲稱此舉是為了向執政的中間偏左工黨表達抗議。

路透社報導，這位西澳州（Western Australia）上議院無黨籍議員本來叫做道金斯（Ben Dawkins），他疑因多次違反家暴保護令，於2023年遭到工黨（Labor Party）開除黨籍。

他昨天深夜在社群平台X發文說：「我已經針對西澳州工黨政府的專制和系統性腐敗，展開政治抗議。」他在這篇貼文署名「澳洲」（Aussie）。

他在另一篇貼文中寫道，「用選票把工黨趕下台」，並且呼應美國總統川普（Donald Trump）在美國增加石油和天然氣開採的計畫說，「大鑽特鑽」（Drill Baby Drill）。

他將有關當局針對他改名的法律確認文件拍照上傳至X平台，上面記載的是奧斯汀．勒茲．川普。

西澳州議會官網也已將這名議員的名字改為奧斯汀．（澳洲）．勒茲．川普（Austin (Aussie) Letts Trump）。

工黨籍西澳州州長庫克（Roger Cook）今天在記者會談到此事時表示，改名之舉不過是在「刷存在感」，還說他「沒品無下限」。

澳洲5月舉行全國性大選之前，資源藏量豐富的西澳州下月將率先舉行州級選舉。工黨在當地議會也占有多數席次。

川普 工黨 澳洲 議員

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