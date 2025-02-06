北海道外海擬成碳封存特區 有望開日本首例

日本放送協會（NHK）今天指出，日本政府為了實際應用碳捕集與封存技術，已決定首度依法指定北海道苫小牧市外海為封存二氧化碳的特區。

碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage，CCS）是分離且回收工廠等地排放的二氧化碳，並把這些二氧化碳封存在地下深處的技術。

NHK報導，日本2024年已通過推動應用CCS的法律，日本政府預計指定封存二氧化碳的區域為「特定區域」後，藉由公開招募選出業者，並授予CCS事業許可給被選出的業者。

報導提到，日本政府經過評估後，計劃指定北海道苫小牧市外海為「特定區域」。之後，獲選的業者將展開挖掘與探勘作業，以確認前述區域的地層是否適合封存二氧化碳，並實際推動封存等作業。

日本政府經濟產業省曾在北海道苫小牧市實施CCS相關試驗，成功貯存約30萬噸二氧化碳。NHK分析，若當地未來被日本政府指定為碳封存特區，將有望加速脫碳作業以及有助活絡地方發展。