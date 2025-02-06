反聖嬰現象下仍創史上最熱1月 科學家憂「氣候崩壞」已到來

根據歐盟監測機構，上個月創下了有史以來最熱的1月，這讓科學家感到意外，因為他們本來預期熱帶太平洋的反聖嬰（La Niña）冷卻氣候周期，會減緩近兩年屢創紀錄的高溫。

英國金融時報6日報導，哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change service）數據顯示，2025年1月是有史以來最熱的1月，也是全球有紀錄以來第三熱的月份，地表氣溫為攝氏13.23度，比工業革命前均溫高出1.75度。

全球平均海面溫度為攝氏20.78度，是去年1月後有紀錄以來的第二高溫。科學家說，儘管赤道太平洋中部已變冷，但「許多其他海盆和海洋的溫度異常高」。

通常情況下，有反聖嬰現象的1月會比前幾年的同期更冷。但儘管反聖嬰現象在去年12月出現，今年1月卻創高溫，極為反常，也勢必讓人更擔心氣候變遷正加速進行。在此同時，美國是世界上最大污染國，川普上任後又收回減排承諾。

倫敦大學學院（UCL）地球物理和氣候災害名譽教授麥奎爾（Bill McGuire）表示，1月份的數據「既令人震驚，坦白說也令人恐懼」，「從瓦倫西亞洪水到洛杉磯的末日野火，我認為危險、無處不在的氣候崩壞，毫無疑問已經到來。然而，碳排放量仍在繼續上升」。

本周稍早，曾對氣候變遷敲響警鐘的先驅科學家漢森 （James Hansen） 表示，儘管存在反聖嬰現象，但今年的平均氣溫可能與2024年相似。