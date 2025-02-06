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剛從日本玩回來…24歲澳女「腿部劇痛」癲癇昏迷 3天後判腦死

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。示意圖／ingimage
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。示意圖／ingimage

搭乘長程飛機時，記得時不時起身活動筋骨！一名女子結束日本旅遊後搭機返澳，結果腿部劇痛腫脹，昏迷送院最終腦死，檢測發現她是腿部栓塞，導致腦中風。

根據《每日郵報》報導，今年1月澳洲一名24歲女子睡醒時感到腿部劇烈疼痛，且有腫脹、發紅的症狀。

女子父親載她前往醫院的途中，她出現嘔吐、癲癇、心臟驟停，最後昏迷，路過的護理師發現狀況不對立即上前幫忙，隨後救護車將女子緊急送院。

然而三天後，女子被判定腦死，家人決定關閉維生系統，讓她離去。

檢測結果顯示，女子腿部的血栓蔓延至心臟和大腦，導致大腦雙側中風（bilateral stroke）。血栓是由深部靜脈栓塞（DVT）引起的，在少數情況下可能會因長途飛行而發生，女子去年12月剛從日本旅行3週返回澳洲，以東京飛往雪梨為例，直飛時程約9至10小時，但無法確定是否因此引發血栓。

為了防止在長途飛行發生DVT，最好時不時就起身走動，坐著時也可以藉由繃緊和放鬆腿部肌肉來鍛鍊，並多喝水少喝酒，高風險人士則建議穿著壓力襪，減輕腿部負擔。

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