史上最嚴重 瑞典校園槍擊案11死

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心四日發生槍擊事件，造成包括槍手在內十一人死亡，瑞典總理克里斯特森說，這是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件。

BBC、衛報報導，瑞典警方表示，中部城市奧勒布羅一所成人教育中心四日下午十二點卅分左右發生槍擊事件，造成十一人死亡，受害者的身分尚待確釐清。男性槍手已舉槍自盡死亡，是單獨犯案，但作案動機還有待調查，初步認定不是恐怖攻擊。

當地政府表示，還有六名成人被送醫治療，其中五人受槍傷，一人輕傷。

報導指出，奧勒布羅市位在瑞典首都斯德哥爾摩西方大約二百公里，該所成人教育中心位於其他學校所在的校園內，而成人教育中心的學生大多是廿歲以上尚未完成小學或中學教育者。

瑞典總理克里斯特森將這次槍擊形容為，瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，稱對於整個瑞典，這是非常痛苦的一天。

幾家瑞典媒體報導，槍手有槍枝執照並有心理疾病病史，但警方並不願意多做評論，僅表示調查還在進行中。

瑞典鮮少發生校園攻擊事件，但近年來已發生數起以刀或斧頭等其它武器攻擊致人受傷或死亡的事件。

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