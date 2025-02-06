快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最嚴重 瑞典校園槍擊案11死

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
瑞典中部奧勒布羅市一所成人教育中心四日發生槍擊案，全副武裝的特警在狀況解除後撤離。（法新社）
瑞典中部奧勒布羅市一所成人教育中心四日發生槍擊案，全副武裝的特警在狀況解除後撤離。（法新社）

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心四日發生槍擊事件，造成包括槍手在內十一人死亡，瑞典總理克里斯特森說，這是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件。

BBC、衛報報導，瑞典警方表示，中部城市奧勒布羅一所成人教育中心四日下午十二點卅分左右發生槍擊事件，造成十一人死亡，受害者的身分尚待確釐清。男性槍手已舉槍自盡死亡，是單獨犯案，但作案動機還有待調查，初步認定不是恐怖攻擊。

當地政府表示，還有六名成人被送醫治療，其中五人受槍傷，一人輕傷。

報導指出，奧勒布羅市位在瑞典首都斯德哥爾摩西方大約二百公里，該所成人教育中心位於其他學校所在的校園內，而成人教育中心的學生大多是廿歲以上尚未完成小學或中學教育者。

瑞典總理克里斯特森將這次槍擊形容為，瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，稱對於整個瑞典，這是非常痛苦的一天。

幾家瑞典媒體報導，槍手有槍枝執照並有心理疾病病史，但警方並不願意多做評論，僅表示調查還在進行中。

瑞典鮮少發生校園攻擊事件，但近年來已發生數起以刀或斧頭等其它武器攻擊致人受傷或死亡的事件。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

槍擊 死亡 瑞典

延伸閱讀

NBA／新同學唐西奇、AD報到！ 面對新環境尷尬到像聯盟菜鳥

史上最嚴重！瑞典校園槍擊案釀至少10死 槍手開槍自盡

《窒息倒數》真實災難改編 氧氣瓶剩10分鐘如何保命？

用公家信用卡刷8300元買尿布和巧克力！ 她被輿論譴責辭去副首相職務

相關新聞

史上最嚴重 瑞典校園槍擊案11死

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心四日發生槍擊事件，造成包括槍手在內十一人死亡，瑞典總理克里斯特森說，這...

普通人的民主抗爭：專訪「歐洲香港人聯盟」

歐洲香港人聯盟經過兩年的籌備期終於在2024年9月30日宣布成立，他們選在中共第75個國慶節（10月1日）前一天公布聯盟成立的消息，跟那些壓秒發文祝賀新中國生日快樂的台灣藝人做了不太一樣的選擇。

影片曝光...布魯塞爾市中心地鐵站外發生槍擊 警追查武裝男子下落

BBC 5日報導，比利時布魯塞爾市中心的一處地鐵站外通報發生槍擊事件，警方正在尋找一名武裝男子。

向川普示好 薩爾瓦多稱監獄願收美囚 美國務卿回應了

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）3日提議，薩國可提供監獄來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外；...

丟臉到國外！30歲台男遊京都竟偷拍女子裙底 慘遭日本警方逮捕

日本京都4日發生手扶梯偷拍事件，日媒報導，偷拍嫌犯是來自台灣的30歲男子，目前已遭到逮捕。

共同生活20年！73歲嬤收室友紙條「1200萬積蓄全給妳」 分完遺產後卻拿不到半毛錢

事情怎麼會變這樣？73歲的敦子（化名）與 75 歲摯友薰（化名）共同生活了20年，但薰不幸離世，在去世數月前，薰特地把女兒叫來，並且在敦子面前寫上紙條表示「逝世後所有存款都贈與敦子」，當時薰的女兒也點頭答應，但事後卻反悔了，怎麼都不認帳，讓敦子感到不知所措。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。