尼加拉瓜退出聯合國糧農組織 控發布不實報告

尼加拉瓜今天宣布退出聯合國糧食及農業組織（FAO），並要求關閉境內辦公室，以此回應糧農組織一份顯示尼加拉瓜飢餓問題日益嚴重的報告。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的政府指控糧農組織態度「令人無法接受」且「不尊重」。這個組織以實現糧食安全及戰勝飢餓為使命。

由尼加拉瓜外交部長江斯起（Valdrack Jaentschke）簽署的一份聲明中說：「因此，我們宣布尼加拉瓜退出聯合國糧食及農業組織，並要求立即關閉其在尼加拉瓜的代表處和辦事處。」

糧農組織上個月公布的一份報告中提及，尼加拉瓜的營養不良率已從2018到2020年間的17.8%，上升至2021到2023年間的19.6%。

尼加拉瓜政府拒絕接受這份報告，稱其內容「缺乏客觀性及嚴謹的研究方法，並且包含假訊息…以及為了政治目的惡意傳播」。

批評人士指控79歲的前游擊隊員奧蒂嘉自2007年重掌政權以來，專制行徑越發嚴重。