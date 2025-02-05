泰國警方破獲非法網路賭博平台 逮捕3台灣人
泰國警方昨天破獲一個以台灣人為首的非法網路賭博平台，逮捕了3名台灣人、1名泰國人以及1名緬甸人，這個網路賭博平台以非同質化代幣交易平台做為掩護，每日交易量達到30萬美元（約新台幣990萬元）。
鮮新聞（Khaosod）報導，泰國警方昨天在曼谷的叻拋區（Lat Phrao）破獲地下賭博平台，泰國警方調查，這個地下網路賭博網絡以非同質化代幣（NFT）交易平台作為掩護，提供吃角子老虎機、撲克、運動賽事下注等線上服務。
泰國警方瞄準這個以台灣人為首的網路賭博平台，每日交易達到30萬美元，昨天的行動共逮捕了3名台灣人、1名泰國人以及1名緬甸人，不過5人都否認犯行，表示他們從事的是數位藝術買賣。
泰國警方同時發現另外18名來自泰南的泰國人，他們表示是看到臉書招募廣告，以每天18美元的薪資從事數位資產交易，當他們到曼谷之後，每個人就被發一支手機和開設銀行帳戶，接著被要求使用這些帳戶進行轉帳，警方調查發現這些帳戶都和非法賭博有關，這18人暫時都先被列為證人調查中。
此外，泰國警方昨天在另一場行動中則逮捕了3名也是從事地下非法賭博交易的中國人，這個非法賭博交易平台和在柬埔寨的中國灰色產業有關，其中2人已遭中國通緝。
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