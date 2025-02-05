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影片曝光...布魯塞爾市中心地鐵站外發生槍擊 警追查武裝男子下落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
比利時布魯塞爾5日發生槍擊事件後，維安人員封鎖克里蒙梭地鐵站區域。路透
比利時布魯塞爾5日發生槍擊事件後，維安人員封鎖克里蒙梭地鐵站區域。路透

BBC 5日報導，比利時布魯塞爾市中心的一處地鐵站外通報發生槍擊事件，警方正在尋找一名武裝男子。

監視器畫面顯示，布魯塞爾的克里蒙梭（Clémenceau）站入口5日凌晨出現至少2名男子，戴著巴拉克拉瓦頭套（Balaclava），並且攜帶似乎是卡拉希尼可夫步槍的武器。根據現場影片，當地時間6時15分左右發生交火。

布魯塞爾警方發言人弗雷德里克斯（Sarah Frederickx）指出，嫌犯逃進地鐵站，可能還在地鐵隧道內，槍戰中無人受傷，當地警察和聯邦鐵路警察都正在搜查該地區。

克里蒙梭車站與附近的布魯塞爾南站（Brussels-Midi）據報均已關閉，布魯塞爾南站也是歐洲之星（Eurostar）列車的終點站。此外，服務布魯塞爾市中心的兩條地鐵線也已經暫停營運，範圍從西站（Gare de l'Ouest）到王座站（Trône），而王座站則靠近歐洲議會。

地鐵 布魯塞爾 警察

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