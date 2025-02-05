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駐法代表處新春酒會 法國議員：台灣成世界自由之燈

中央社／ 巴黎5日專電

駐法代表處4日舉辦國會友台小組新春餐會，邀請40多位議員、學者齊聚。議員告訴中央社，台灣已成世界「自由的燈」，無論中共如何企圖孤立，台灣卻從未如此閃耀，表示要明確堅定「保護台灣」。

駐法代表處4日晚間舉辦國會友台小組新春餐會，國民議會以及參議院兩院友台小組議員、前部長、智庫學者、研究員等40多人出席，氣氛熱絡，為台法關係開起新春新氣象。

駐法代表郝培芝在致詞中感謝法國友人過去一年來的支持，推進熱絡的國會互訪，並高規格接待前總統蔡英文訪法，期待新的一年持續深化台法關係與合作。

參議院友台小組主席勒莫因（Jean-BaptisteLemoyne）以及國民議會改選後新任友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）也上台致詞，重申對台支持，以及台法共享的價值與利益。致詞後三人共同舉杯，向在場來賓道賀新春愉快。

中央社訪問5位政要，談及台灣重要性、台法合作與台海穩定途徑。前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（Alain Richard）指出，台法關係深化將持續，即使在政治形式層面。

他說，「法國最近政府更願意與台灣政府進行對話，我不覺得北京的施壓有什麼效果。依我經驗所見，反而是是法國當局對北京的政治宣傳與假消息行動非常關注」。

推廣台北法國學校（LIFT）不遺餘力的參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）年年訪台。

他強調，中國共產黨「害怕自由，因一但人民有自由，就可以選擇誰來當家」。他指出，台灣人展示了民主能帶來成長，讓台灣進入世界20大經濟體，這讓中國越來越害怕，「無論如何企圖孤立台灣，台灣卻從未如此閃耀」。

「如今台灣成了人民自由的代表，台灣並不孤單。在幾年間，台灣成了自由的燈光。如今台灣在世界上體現了面對威脅仍能保有自由」。他指出，勸退北京攻台的方法，就是要讓中國知道，攻打台灣可能讓它失去一切。

提及中國威脅，曾3度訪台的巴緹斯黛告訴記者，希望中國永遠不會攻台，而威脅只是威脅，永不被執行。「因為這會為全球帶來不穩，所以只要有機會，我們都會支持台灣，讓台灣能參與國際會議」，如世界衛生大會。

巴緹斯黛表示，法國挺台聲量日增，並以參議院為例，「友台小組有60多人，幾乎是整個參議院的5分之1」。她認為國會友台小組擔有重責，「我們要能代表法國所有黨派，如此當我們向國際提出要求時，能有理有據。且即使面對勸退訊息，也要繼續和台灣人見面，在經濟層面上交流，台灣經驗很重要，需要被認可」。

選區位於太平洋法屬新喀里多尼亞的國民議會議員梅茲多夫（Nicolas Metzdorf）向記者談及他加入友台小組的原因。他說，台灣在他的環境範圍內，而台灣也是這區域的民主國家，他致力於捍衛全球民主，「印太區域需要一個像台灣一樣的強大民主，所以我加入友台小組」。

梅茲多夫強調，印太區域需要穩定，台灣面臨的威脅將會是對整個區域的災難。「是軍事災難，也是經濟災難。如俄烏戰爭，使歐洲失去平衡。台灣需要被保護，保護其民主，以及為印太提供的模範。在保護台灣上，我們要態度明確、堅定」。

前參議院外交暨國防委員會副主席卡托蘭（AndréGattolin）則笑著表示，他支持台灣不是因台灣繁榮、先進，「就只是自由，因為要捍衛自由」。「若我們在台灣上讓步了，若明天我們接受了中國設下的情況，我們將不會再有任何道德能力或抵抗力量，去告訴中國：『這不可能，你要求太多了』」。

駐法代表處現場準備小點與台灣鹹酥雞供來賓品嚐。政界、學界來賓熱絡交流，討論台海議題與新的合作可能。

台法關係 法國 議員

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