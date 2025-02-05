日本埼玉天坑救援第9天 發現疑為卡車駕駛座物體

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，搜救失聯駕駛行動進入第9天，縣府利用水下無人載具調查，今天在下水道管路內發現疑為卡車駕駛座部分的物體。

八潮市一處交岔路口1月28日因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，內部堆積體積大且具一定重量的水泥瓦礫等物體，也有看似污水的水外溢。

事發當下駕駛卡車掉落坑內的74歲男性可能被埋在坑內，目前生死未卜。

埼玉縣政府表示，會出現路面塌陷的原因，可能跟多重因素造成下水道管路破損，土砂從管路龜裂處流入管內，掏空路基形成「天坑」。

日本放送協會（NHK）採訪埼玉縣政府相關人士得知，縣府今天進行調查時，在「天坑」底層的下水道管路內發現障礙物，縣府研判可能是掉落坑內的卡車駕駛座部分，將進行詳細調查。

「天坑」意外發生至今進入第9天，縣府為了讓消防人員能正式進入坑內搜救下落不明的74歲男駕駛，正急於針對坑內湧出看似污水的水採取對策。

由於研判下水道管路內因不明原因堵塞，造成坑內污水水位上升外溢到現場，因此，縣府利用水下無人載具進行調查，今天發現下水道管路內有障礙物。

縣府研判這個障礙物可能是掉落坑內的卡車駕駛座部分，接下來將在詳細調查同時，盡速展開正式搜救行動。

消防單位在展開正式搜救作業前，必須先確保坑內環境安全，縣府為降低坑內積水的水位，昨天下午呼籲相關的12市町家戶及企業，盡可能配合節制用水。雖然坑內水位有一定程度的下降，但仍未達縣府期待的效果。

另一方面，為及早清除坑內瓦礫等堆積物，相關單位正在現場建造第2條供重型機具進入的坡道，但目前也因為工程安全疑慮暫緩。

「天坑」內還殘留其他有崩塌之虞的水泥製管路等物體，考量妨礙消防人員進行正式搜救行動的因素仍無法解決，導致必須重新檢討目前所採取的應對措施。