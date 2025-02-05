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美國分析：北極海冰急速減少 1月創下史上第二低

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

根據美國今天公布的分析報告，上月北極海冰達到有紀錄以來第2低，格陵蘭周邊地區的氣溫遠高於平均值。

法新社報導，與19世紀末的水平相比，北極和南極地區氣溫升高約攝氏3度，遠快於全球平均。

美國國家冰雪資料中心（U.S. National Snow and IceData Center, NSIDC）表示，去年12月北極海冰表面積創下歷史新低，1月間繼續接近歷史低點。國家冰雪資料中心表示，一月北極海冰的平均面積為1313萬平方公里。

國家冰雪資料中心表示：「與美國本土的寒冷天氣大相逕庭，北極許多地區一月氣溫高於平均。」

報告指出，這一現象在格陵蘭北部和阿拉斯加中部尤為明顯，本月氣溫比平均氣溫高出攝氏8度。

格陵蘭位於美國和歐洲之間，隨著北極海冰融化開闢新航線，該地區戰略價值日益增加。

美國總統川普已經表示，他希望這個據信擁有大量未開發礦產和石油蘊藏的北極島嶼成為美國的一部分。

根據美國國家海洋暨大氣總署（US National Oceanicand Atmospheric Administration）資料，去年北極的年表面氣溫是有紀錄以來第二高。

北極 氣溫 美國

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