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頂尖氣候科學家宣告 控制全球升溫2°C目標已死

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

科學家最新公布的分析顯示，巴黎氣候協定退而求其次追求的目標——將全球暖化控制在攝氏2度以內——現在已經「不可能」實現。

法新社報導，這篇論文由著名氣候學家漢森（JamesHansen）領銜，發表於「環境：永續發展的科學與政策」（Environment: Science and Policy for SustainableDevelopment）期刊上，結論指出，地球氣候對溫室氣體排放增加的敏感度，比先前認為的還更高。

漢森及其同事進一步指出，危機加劇的原因之一，是最近航運業阻擋陽光的氣溶膠污染有所減少，而這些氣溶膠曾減緩了部分暖化。

漢森在今天的簡報中表示，聯合國氣候變遷小組提出過一個目標宏大的氣候變遷情境，希望到了2100年，地球有50%的機會可將暖化控制在2°C以內，但這已是「不可能實現的願景」。

漢森說：「那個情境現在已經不可能了。」他曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）的頂尖氣候科學家，曾於1988年著名地向美國國會宣布「全球暖化已經開始」。

他說：「2°C的目標已死」。

漢森與論文的共同作者更認為，因燃燒化石燃料而已經排放到大氣中的溫室氣體量，意味著暖化的加劇已成必然。

他們預測，未來幾年全球氣溫增幅將維持在1.5°C或更高——這將摧毀珊瑚礁並助長產生更強烈的風暴——並預計到2045年將上升至大約2°C。

他們估計，極地冰層融化及淡水注入北大西洋，將在未來20至30年內，導致大西洋經向翻轉環流（AMOC）的崩潰。

AMOC是重要的洋流系統，將溫暖海水帶往全球各地，並運送維持海洋生物所需的養分。

論文指出，AMOC的停止「將引發重大問題，包括海平面將上升數公尺。因此，我們稱AMOC的崩潰是走到『無可挽回的地步』」。

2015年達成具里程碑意義的巴黎氣候協定時，世界各國同意盡力將21世紀末的全球暖化程度，控制在與工業化前相比上升1.5°C以內。

科學家認為1.5°C這個臨界點極為關鍵，可以防止主要海洋環流系統崩潰、北極永凍土突然融化以及熱帶珊瑚礁全面死亡。

儘管巴黎協定（Paris Agreement）指的是跨越數十年的長期趨勢，但歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus）的數據顯示，過去2年來，地球升溫已超過1.5°C這個目標。

若氣溫上升至2°C，影響將更加嚴峻，包括對地球冰蓋、山岳冰河及雪、海冰、永凍土等造成不可挽回的損失。

巴黎氣候協定 暖化 科學家

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