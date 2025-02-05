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丟臉到國外！30歲台男遊京都竟偷拍女子裙底 慘遭日本警方逮捕
日本京都4日發生手扶梯偷拍事件，日媒報導，偷拍嫌犯是來自台灣的30歲男子，目前已遭到逮捕。
京都新聞報導，這起事件發生在4日下午5時35分左右，一名到日本旅遊的30歲男子在一處商業設施內，在手扶梯上將藏在包包內的手機伸入22歲女性裙內，試圖偷拍，該名女子察覺到偷拍行為後馬上大聲呼救。
女子大聲求救並向周遭人員求助後，男子企圖逃跑時遭商業設施內的工作人員制伏，最後該名男子被以涉嫌違反《性私密影像攝影處罰法》遭到警方逮捕，報導表示，該名男子是一名來自台灣的投資客。
無獨有偶，一名台灣24歲男子1月30日在北海道札幌市中央區薄野的一處購物中心內，也用手機試圖偷拍一名10多歲少女的裙底風光，最後也遭發現逮捕。
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